Какие факторы позволили улучшить прогноз ВВП в этом году

По итогам года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, «в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной», многие эксперты предрекали спад российской экономики до 20% в 2022 г. При этом ситуацию удалось стабилизировать и этот расчет не оправдался, добавил президент.