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Какие факторы позволили улучшить прогноз ВВП в этом году

Путин объявил, что спад составит лишь 2,5%
Анастасия Бойко
Михаил Метцель / РИА Новости

По итогам года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, «в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной», многие эксперты предрекали спад российской экономики до 20% в 2022 г. При этом ситуацию удалось стабилизировать и этот расчет не оправдался, добавил президент.

«Я недавно сказал – [ВВП снизится на] на 2,9% (официальный прогноз Минэкономразвития. – «Ведомости»), но последние прогнозы говорят о том, что будет поменьше – 2,5%», – отметил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных