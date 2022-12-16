Какие факторы позволили улучшить прогноз ВВП в этом году

Какие факторы позволили улучшить прогноз ВВП в этом годуПутин объявил, что спад составит лишь 2,5%
По итогам года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, «в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной», многие эксперты предрекали спад российской экономики до 20% в 2022 г. При этом ситуацию удалось стабилизировать и этот расчет не оправдался, добавил президент.
«Я недавно сказал – [ВВП снизится на] на 2,9% (официальный прогноз Минэкономразвития. – «Ведомости»), но последние прогнозы говорят о том, что будет поменьше – 2,5%», – отметил президент.
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