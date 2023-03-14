Минэк утвердит в 2023 году более 150 индикаторов риска для проверок бизнеса

Минэк утвердит в 2023 году более 150 индикаторов риска для проверок бизнесаПереход на новую риск-ориентированную модель завершится в течение двух лет
Минэк совместно с контрольно-надзорными ведомствами планирует утвердить в этом году более 150 новых индикатора риска, которые станут основой нового риск-ориентированного подхода при проверках. Об этом заявил статс-секретарь замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев в ходе форума РСПП «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: новые условия и решения». По его словам, в течение двух лет все проверки будут проводиться с учетом этой модели.
В зависимости от категории риска для бизнеса установлена периодичность проведения проверок. Если риск низкий, то плановые проверки не проводятся. Например, в сфере экологического контроля действует индикатор риска «увеличение или уменьшение на 30% и более платы за негативное воздействие на окружающую среду» и «расхождение данных в отчетности», следует из единого реестра видов контроля (портал Минэкономразвития). В сфере строительного надзора установлен индикатор «наличие работающей строительной техники при отсутствии направленного извещения о начале работ по строительству» и «непоступление извещения о начале работ в течение 90 календарных дней со дня получения копии разрешения на строительство». В сфере санэпиднадзора – это «обнаружение химического вещества в концентрации, превышающей верхнюю 95%-ную доверительную границу среднемноголетнего уровня, в двух пробах питьевой воды».
Совершенствование риск-ориентированного подхода проводится на основании указания вице-премьера Дмитрия Григоренко, отметил Херсонцев. «Когда принимался закон о контроле, исходили из того, что индикаторы должны стать ключевым основанием для проведения внеплановых мероприятия. С одной стороны, индикаторы риска показывают бизнесу, как он должен себя вести, чтобы к нему не приходили [с внеплановыми проверками]. С другой стороны, эффективность проверочных мероприятий, если индикаторы риска правильно подобраны, должна стремиться вверх», – отметил он.
Такой подход начали тестировать в прошлом году, но тогда по индикаторам риска было проведено всего 200 проверок, указал Херсонцев. Это было связано в том числе с действием моратория на проверки – они проводились только в сферах, где есть риски для жизни и здоровья граждан, отметил замминистра. Кроме того, в прошлом году индикаторы еще только утверждались ведомствами. «В текущем году есть поручение плотно заняться этой темой. В ежедневном режиме с коллегами из контрольно-надзорных ведомств обсуждаем и дорабатываем индикаторы риски — их принимает каждое ведомство по согласованию с Минэком», – пояснил Херсонцев.
В ходе Петербургского экономического форума в 2022 г. президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос развития риск-ориентированного подхода. Во исполнение поручения было закреплено правило, что до конца 2030 г. плановые проверки будут проводиться только для чрезвычайно высокого и высокого риска, отметил Херсонцев. По его словам, уже действует норма, согласно которой до плановой проверки бизнес может попросить провести профилактический визит, и если нарушений нет, то плановую проверку можно не проводить.
В четырех новых регионах будет действовать переходный период по аналогии с Крымом – документы с правилами проведения проверок будут приняты в ближайшее время, отметил Херсонцев. Кроме того, до середины 2024 г. в новых регионах можно будет работать без лицензии, а до 2026 г. — без лицензии, но с уведомлением, указал замминистра.
Согласно опросам, в прошлом году бизнес стал реже ощущать на себе контрольно-надзорное давление, отметил президент РСПП Александр Шохин в ходе форума. По его словам, это во многом объясняется введенным мораторием на проведение проверок. В конце прошлого года правительство продлило его на 2021 г. Кроме того, в этом году плановые проверки организаций, объекты которых относятся к категориям умеренного, среднего и значительного риска, не проводятся.
Согласно аналитическому докладу РСПП и НИУ ВШЭ, количество проведенных проверок в 2022 г. было минимальным за историю наблюдений из-за принятия антикризисных мер и объявления моратория. Число контрольно-надзорных мероприятий было меньше на 40%, чем в пандемийный 2020 г., и в три раза меньше по сравнению с 2021 г. В 2022 г. проверки прошли в 178 000 компаниях или в отношении каждого 18-го работодателя (в 2020 г. было проверено 238 000), следует из доклада. Также было объявлено более 1,4 млн предостережений и проведено более 0,5 млн профилактических визитов.