Минэк утвердит в 2023 году более 150 индикаторов риска для проверок бизнеса

Такой подход начали тестировать в прошлом году, но тогда по индикаторам риска было проведено всего 200 проверок, указал Херсонцев. Это было связано в том числе с действием моратория на проверки – они проводились только в сферах, где есть риски для жизни и здоровья граждан, отметил замминистра. Кроме того, в прошлом году индикаторы еще только утверждались ведомствами. «В текущем году есть поручение плотно заняться этой темой. В ежедневном режиме с коллегами из контрольно-надзорных ведомств обсуждаем и дорабатываем индикаторы риски — их принимает каждое ведомство по согласованию с Минэком», – пояснил Херсонцев.