В Госдуму внесен законопроект о смягчении ответственности за ряд экономических преступлений

В Госдуму внесен законопроект о смягчении ответственности за ряд экономических преступленийПравительство разработало такие меры для снижения влияния санкций на экономику
Правительство внесло в Государственную думу законопроект о смягчении уголовной ответственности по ряду экономических преступлений, следует из электронной базы нижней палаты парламента. В документе говорится, что речь идет о сокращении срока давности по нескольким экономическим статьям, а также о закрытии уголовного дела при уплате штрафов, недоимок и пени по делам об уклонении от уплаты налогов.
Вчера, 21 февраля, президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что государство должно контролировать происходящее в бизнес-среде, но «перегибать палку тоже ни к чему», поскольку свобода предпринимательства является важнейшим элементом экономического суверенитета: «Считаю в этой связи правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов».
Но законопроект готовился давно. Он внесен во исполнение поручений президента, которые он дал по итогам встречи с членами «Деловой России» 3 февраля 2022 г., уточняется в пояснительной записке к документу.
В пояснительной записке отмечается, что, учитывая законодательную конструкцию ст. 78 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности), для исполнения поручения президента необходимо уменьшить максимальные сроки наказания, предусмотренные рядом статей УК. В частности, речь идет о ст. 199 (уклонение от уплаты налогов), ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), авторы законопроекта предлагают снизить максимальный срок заключения по ним с 6 до 5 лет.
Максимальный срок по ст. 199.2 (сокрытие денежных средств или имущества организации или ИП) предлагается сократить с 7 до 5 лет, а по ст. 199.4 (уклонение от уплаты страховых взносов) – с 4 до 3 лет. Сокращение максимальных сроков приведет к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Кроме того, законопроект содержит норму, по которой уголовное дело по уклонению от уплаты налогов не может быть возбуждено (а уже заведенное – должно быть прекращено) в случае полной уплаты недоимки, пеней и штрафов.
«Проект разработан в целях снижениях негативных последствий для российской экономики в современных условиях и направлен на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей», – отмечается в пояснительной записке к документу.
Предложенные поправки минимизируют негативные последствия для лиц, привлекаемых к уголовной ответственности: будут соблюдены интересы государства и при этом бизнесмен сможет сохранить репутацию, избежав возбуждения дела, считает партнер BGP Litigation Анатолий Логинов. «Есть надежда, что данные поправки искоренят порочную практику по привлечению к уголовной ответственности лица, уже погасившего ущерб, ради выполнения «палочных показателей», – говорит Логинов.
Минюст при разработке проекта подошел к задаче системно, предлагая понизить наказание за налоговые преступления, что повлечет понижение «категории» тяжести, а значит, и сроков давности, говорит юрист публичного права Key Consulting Group Владислав Радов. «Предложение рассчитано именно на стадию возбуждения, чтобы таких уголовных дел просто не было ввиду восполнения бюджета», – отмечает юрист. Но, по мнению Радова, понижением санкции по ч. 2 ст. 199.3 УК РФ с 4 до 3 лет лишения свободы правительство нивелирует разницу в категориях тяжести этого преступления в зависимости от того, совершено оно в крупном размере или в особо крупном размере.
Либерализация статей по ряду экономических преступлений обсуждалась давно, в том числе на самом высшем уровне, напомнил адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин. Изменения были необходимы, но законодательная инициатива проходила сложные согласования, в том числе с правоохранительными органами, которые могли сомневаться в способности оперативно в сжатые сроки расследовать данный вид наиболее сложных экономических преступлений, полагает он.
Либерализация указанных статей существенно снизит градус напряженности при выявлении и расследовании дел о налоговых преступлениях, считает руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Отказ в возбуждении уголовных дел, по ее мнению, открывает коридор возможностей для впервые оступившихся предпринимателей оплатить недоимку в полном объеме и быть освобожденным от уголовного преследования, а для государства – сохранить уровень деловой активности и пополнить бюджет, доказывая в последующем свою позицию в Арбитражном суде.
Как правило, по данным преступлениям привлекались предприниматели, которые по тем или иным причинам не могли представить весь объем оправдывающих их письменных доказательств, указал Саунин. А зачастую документы попросту не всегда могли хранится столь длительные сроки, пока следствие даже не начиналось и претензий со стороны государства не было, заметил он. Снижение размера ответственности, уменьшение длительности возможного лишения свободы ведет в том числе к тому, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности также сокращаются, добавил эксперт.
Актуальность сокращения сроков давности и максимального наказания обусловлена в частности тем, что обеспечит поступательный переход между категориями тяжести, отметила Авдеева. В настоящее время разница в 1 руб. переводит преступление из категории небольшой тяжести сразу в тяжкое, что представляется несправедливым, пояснила она.
По словам адвоката по уголовным делам Melling, Voitishkin & Partners Олега Ткаченко, снижение сроков давности будет гарантировать большую стабильность бизнеса. Он отмечает, что налоговая может проводить проверку правильности исчисления налогов за последние три года, но на практике правоохранительные органы по сообщению о преступлении могут провести более глубокую проверку бизнеса. «Прописанный в проекте отказ в возбуждении уголовного дела – это приведение законодательства в соответствие нормальной практике, поскольку бывает так, что возбуждается дело, хотя все налоги уплачены», – говорит Ткаченко.
Законопроект органично вписывается в другие меры экономической поддержки бизнеса, которые сейчас принимает правительство, считает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова: смягчение ответственности за неуплату налогов и сборов логичное продолжение таких мер.
На практике поправки позволят смягчить разницу в категориях преступлений с точки зрения суммы неуплаченного налога, отметила она. Сейчас налоговые преступления средней тяжести и тяжкие отделяет порог в 30 млн руб., что вызывало активную критику со стороны правозащитников и бизнеса, пояснила она.
Законопроект содержит предложение отказывать в возбуждении уголовного дела и прекращать их в случае, если привлекаемый к ответственности налогоплательщик оплатил все недоимки, пени и штрафы, добавила Лукьянова. Это нововведение нуждается в уточнении, поскольку в обозначенных в проекте статьях УК РФ уже есть подобные положения, заметила она. Тем не менее дополнительная гарантия освобождения от наказания в обмен на уплату всех налогов, пеней и недоимок будет стимулировать налогоплательщиков погашать задолженность, в чем и состоит главный интерес государства, полагает эксперт.
Путин поручил правительству разработать соответствующие поправки еще в апреле 2022 г. Срок исполнения был указан 1 июня 2022 г. Как писала ранее газета «Коммерсантъ», разработка поправок затянулась из-за возникших разногласий между Минюстом, с одной стороны, и Минфином и Следственным комитетом России - с другой.
Статья подготовлена при участии Анны Нараевой