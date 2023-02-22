В Госдуму внесен законопроект о смягчении ответственности за ряд экономических преступлений

Минюст при разработке проекта подошел к задаче системно, предлагая понизить наказание за налоговые преступления, что повлечет понижение «категории» тяжести, а значит, и сроков давности, говорит юрист публичного права Key Consulting Group Владислав Радов. «Предложение рассчитано именно на стадию возбуждения, чтобы таких уголовных дел просто не было ввиду восполнения бюджета», – отмечает юрист. Но, по мнению Радова, понижением санкции по ч. 2 ст. 199.3 УК РФ с 4 до 3 лет лишения свободы правительство нивелирует разницу в категориях тяжести этого преступления в зависимости от того, совершено оно в крупном размере или в особо крупном размере.