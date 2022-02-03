Какие предложения поддержал Путин на форуме «Деловой России»

По словам президента, для стимулирования роста капиталовложений в регионы может быть эффективен инструмент, связанный с предоставлением рассрочки по выплате долга по бюджетным кредитам для субъектов России. Накачка регионов дополнительными кредитными ресурсами, по мнению правительства, не оправдана, добавил Путин. «Можно было бы списывать регионам часть долга, которую они должны вернуть Федерации, если они направляют эти средства на поддержку инвестиционной деятельности», – сказал президент. По его словам, Минфин с этим предложением согласен.