Какие предложения поддержал Путин на форуме «Деловой России»Бизнес обсудил с президентом стимулы для инвестиций в регионы и программу утилизации автомобилей
Одной из основных тем встречи президента России Владимира Путина с представителями бизнес–сообщества на форуме стал вопрос стимулирования инвестиций. Путин согласился с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком, что инструменты инвестиционной деятельности в регионах нужно совершенствовать и смотреть, как работают уже принятые решения.
По словам президента, для стимулирования роста капиталовложений в регионы может быть эффективен инструмент, связанный с предоставлением рассрочки по выплате долга по бюджетным кредитам для субъектов России. Накачка регионов дополнительными кредитными ресурсами, по мнению правительства, не оправдана, добавил Путин. «Можно было бы списывать регионам часть долга, которую они должны вернуть Федерации, если они направляют эти средства на поддержку инвестиционной деятельности», – сказал президент. По его словам, Минфин с этим предложением согласен.
Кроме того, Путин отметил, что «можно подумать» над расширением критериев для применения инвестиционного налогового кредита. С предложением «донастройки» этого механизма выступил на форуме Репик.
Накануне эта тема обсуждалась на совещании у первого вице–премьера Андрея Белоусова. Государство готово компенсировать бюджетам субъектов потери от предоставления регионального инвестиционного налогового вычета в случае, если субъекты внедрят региональный инвестиционный стандарт, а бизнес–сообщество верифицирует это, говорил Белоусов.
Ранее «Ведомости» писали, что РСПП отмечало непопулярность инструмента регионального инвестиционного вычета. Заложенная в федеральном бюджете сумма на компенсацию регионам выпадающих из-за предоставления вычета доходов незначительна – лишь 5 млрд руб. в 2022–2024 гг., подчеркивали в объединении.
Национальный зеленый стандарт
В России может появиться свой зеленый стандарт по аналогии с международным ESG. О том, что правительство и Минэкономразвития готовы разработать такой документ, сообщила в ходе форума вице–премьер Виктория Абрамченко.
Кроме того, если бизнес чувствует, что есть проблемы административного характера, то можно создать систему для взаимодействия по вопросам «зеленой» повестки в режиме «одного окна», отметил Путин.
Международная аббревиатура ESG (Environmental, Social and Governance) закрепляет единые принципы экологического, социального и корпоративного управления. Это один из шагов по борьбе с изменением климата в рамках целей устойчивого развития ООН.
В 2019 г. Россия официально присоединилась к Парижскому соглашению по климату, которое предусматривает к 2050 г. снижение выбросов парниковых газов вдвое от уровня 1990 г., а к концу века – выход на нулевой уровень выбросов. В сентябре прошлого года российское правительство утвердило национальную таксономию зеленых и адаптационных проектов, которая устанавливает единые экологические стандарты для компаний–эмитентов выбросов.
Программа утилизации автомобилей
Путин попросил правительство проработать вопрос возобновления программы утилизации автомобилей в России. С таким предложением выступил в ходе встреч первый вице–премьер. По его словам, сейчас в автопроме, и российском, и мировом, ограничения лежат на стороне производства, а не спроса, и программа утилизации могла бы помочь решить эту проблему.
С 2010 г. по 2019 г. в России действовала программа утилизации старых автомобилей. Ее суть заключалась в том, что покупатель получал скидку на покупку нового автомобиля в обмен на утилизацию старого с помощью механизма trade–in.
Въезд иностранных специалистов
Комментируя сложности со въездом иностранных специалистов из–за новых требований проходить обязательное медицинское освидетельствование, Путин отметил, что Россия уже идет «по пути либерализации использования иностранной рабочей силы». Эта проблема есть не только в сфере металлургической промышленности, но в других отраслях, прежде всего в стройке, добавил президент: «Мы понимаем эти вопросы, но вынуждены действовать в рамках рекомендаций соответствующих специалистов–эпидемиологов».
Новый закон с новыми требованиями об обязательной дактилоскопии и медосвидетельствования для иностранных специалистов, которые приезжают в Россию на работу, был принят в прошлом году. Тогда бизнес опасался, что это может стать причиной оттока иностранных специалистов из России.
Налоговые нарушения
Представители бизнеса пожаловались президенту на судебную практику по налоговым статьям, в том числе – на возбуждение уголовного дела в случае полной оплаты долга. Путин согласился, что это нецелесообразно.
«Я всегда исходил из того, что это самой собой разумеется, это в рамках здравого смысла: если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве, которые касаются и конкретного нарушителя, и трудового коллектива», – отметил он.
Кроме того, невозбуждение дела может быть выгодно для бюджета, так как это будет стимулировать должника погасить задолженность, отметил Путин. «Для государства в конечном итоге это было бы правильное решение», – подчеркнул он.
«Деловая Россия» также предложила сократить срок давности по налоговым преступлениям с 10 до 6 лет. Для этого нужно внести изменения в ч. 2 ст. 199, 199.1 и 199.4 УК РФ, снизив наказание в виде лишения свободы на один год – это переведет составы преступлений из тяжких в категорию средней тяжести, а соответственно срок давности сократится до 6 лет.
«Что касается срока давности 6 и 10 лет – явное несоответствие. Я сейчас не хочу говорить, каким способом это надо решить, но решить нужно, согласен», – ответил президент.