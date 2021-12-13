Бизнес предупредил о риске оттока иностранных специалистов из-за обязательного медосмотра

Бизнес предупредил о риске оттока иностранных специалистов из-за обязательного медосмотраС марта им придется каждые три месяца проходить комплексное медобследование
Десять крупнейших объединений, представляющих интересы иностранного бизнеса в России, попросили власти смягчить новые требования к медицинскому обследованию работников – с марта 2022 г. им придется каждые три месяца проходить комплексное медобследование, включая тест на ВИЧ и наркотики (копия обращения есть у «Ведомостей»).
Письмо адресовано первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Копии направлены помощнику президента Максиму Орешкину, главам Минздрава, МВД, Минромторга и Минэкономразвития, «Ведомости» направили запросы в правительство и перечисленные министерства.
Изменения существенно осложнят привлечение в Россия иностранных инвестиций и «приведут к оттоку высококвалифицированных иностранных специалистов», указывают авторы обращения. Его подписали десять ассоциаций: Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП), Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Американская торговая палата в России (AmCham), Восточный комитет германской экономики, Российско-Британская торговая палата, Финско-Российская торговая палата, Франко-российская торгово-промышленная палата, Ассоциация итальянских промышленников «Confindustria Russia», Японская внешнеторговая палата (Джетро) в России, Федеральная палата экономики Австрии (WKO).
«Давно уже ни один законодательный акт не вызывал такой огромной волны непонимания, разочарования и возмущения среди тысяч иностранных менеджеров. Есть риск, что для важных России иностранных менеджеров страна во многом потеряет свою привлекательность как место работы», – заявил «Ведомостям» Маттиас Шепп, председатель правления Германо-Российской внешнеторговой палаты (объединяет 1050, включая Volkswagen, Mercedes-Benz и Siemens).
Новые требования излишни и затруднительны для исполнения, прокомментировал «Ведомостям» президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко, покидающий свой пост в эти дни. «Масштабное обследование каждые 90 дней – это издевательство», – считает он.
Помимо требования проходить обследования только в нескольких клиниках, требуется совершить «путешествие» в миграционный центр Сахарово и лично сдать документы с результатами. Учреждения могут не справится с таким объемом работы, что провоцирует «столпотворение», считает Родзянко.
Как сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития, «как и во всех странах, наши эпидемиологические службы требуют соблюдения жестких инструкций, чтобы не допустить возобновления масштабного распространения коронавирусной инфекции». «Мы находимся в постоянном диалоге с санитарными властями, стараемся соблюсти баланс между ограничительными мерами и интересами бизнеса», – добавил он.
Министр Максим Решетников в закрытой части встречи с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) 13 декабря «обнадежил инвесторов, что данный вопрос будет проработан специалистами МЭР с санитарными и контролирующими органами», сообщил «Ведомостям» источник, который принимал участие в событии.
Новые правила
С 1 марта 2022 г. иностранцы должны будут раз в три месяца проходить медицинское обследование, включая проверку на употребление наркотиков и наличие таких инфекций, как ВИЧ/СПИД, лепра, туберкулез, сифилис и COVID-19. Новые требования ввели закон № 274-ФЗ от 1 июля 2021 г. и приказ Минздрава №1079-н. Стоимость такого медобследования составит 5360 руб. и займет два полных дня, оценила Российско-Германская ВТП.
Кроме того, уже с 29 декабря 2021 г. иностранцы обязаны пройти дактилоскопию и сфотографироваться для биометрической идентификации в течение 30 дней после въезда. При неисполнении требований возможно аннулирование или отказ в разрешении на временное проживание, вида на жительство и работу в России.
От требований освобождены только дети до 6 лет, граждане Беларуси, дипломаты и их семьи. Иностранные бизнес-объединения просят освободить от обязательства высококвалифицированных специалистов и их семьи. Для всех остальных авторы письма в правительство предлагают продлить срок с трех месяцев до года.
По мнению авторов письма в правительство, иностранные работники и лица с видом на жительство должны проходить лишь однократное медобследование в любых медучреждениях, включая частные, в сопровождении переводчика. Целесообразно также отменить дублирующие обследования – например, тесты на ВИЧ, которые иностранцы и так сдают при получении рабочей визы.
По новым правилам, результаты тестов нужно будет сдать лично в миграционном центре Сахарово. Авторы обращения просят разрешить подачу документов по доверенности, а также не выдворять иностранцев, заболевших COVID-19, из России, не отказывать и не аннулировать разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента или разрешения на работу.