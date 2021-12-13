Бизнес предупредил о риске оттока иностранных специалистов из-за обязательного медосмотра

Кроме того, уже с 29 декабря 2021 г. иностранцы обязаны пройти дактилоскопию и сфотографироваться для биометрической идентификации в течение 30 дней после въезда. При неисполнении требований возможно аннулирование или отказ в разрешении на временное проживание, вида на жительство и работу в России.