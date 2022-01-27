Газета
Экономика

Кабмин планирует привлечь в климатические проекты до 600 млрд рублей инвестиций

Ведомости

Правительство РФ планирует к 2024 г. привлечь в климатические проекты до 600 млрд руб. инвестиций, эта сумма включает в том числе размещение «зеленых» облигаций. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 г. 

«Планируется привлечь до 600 млрд руб. инвестиций в климатические проекты, включая размещение "зеленых" облигаций на сумму более 400 млрд руб.», — сообщила Абрамченко.

Вице-премьер напомнила, что к 2024 г. будет создана система высокоточного мониторинга парниковых газов, которая позволит дать объективную оценку поглощающей способности экосистем России и прогнозировать изменения климата, а также предупреждать негативные последствия для граждан и экономики от климатических изменений.

Помимо этого к указанному времени планируется создать условия для вовлечения в климатические проекты до 15 млн га лесов на землях сельскохозяйственного назначения и до 25% площади резервных лесов. Как пояснила Абраменко, это позволит увеличить на 10% поглощающую способность российских экосистем.

В заключение вице-премьер упомянула Парижское соглашение по климату, реализация проектов которого также запланирована правительством. «Реализация проектов позволит обеспечить международное признание российских углеродных единиц и возможность их международного оборота», — подчеркнула она.

Ранее на встрече с представителями итальянского бизнеса президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 г. Как отметил российский лидер, на базе мурманской ветрогенерации будет производиться «зеленый» водород для дальнейшего экспорта в страны Европы. Помимо этого в стране продолжается строительство ветропарков в Ставропольском крае и Ростовской области, отметил президент.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных