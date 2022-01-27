Кабмин планирует привлечь в климатические проекты до 600 млрд рублей инвестиций
Правительство РФ планирует к 2024 г. привлечь в климатические проекты до 600 млрд руб. инвестиций, эта сумма включает в том числе размещение «зеленых» облигаций. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 г.
«Планируется привлечь до 600 млрд руб. инвестиций в климатические проекты, включая размещение "зеленых" облигаций на сумму более 400 млрд руб.», — сообщила Абрамченко.
Вице-премьер напомнила, что к 2024 г. будет создана система высокоточного мониторинга парниковых газов, которая позволит дать объективную оценку поглощающей способности экосистем России и прогнозировать изменения климата, а также предупреждать негативные последствия для граждан и экономики от климатических изменений.
Помимо этого к указанному времени планируется создать условия для вовлечения в климатические проекты до 15 млн га лесов на землях сельскохозяйственного назначения и до 25% площади резервных лесов. Как пояснила Абраменко, это позволит увеличить на 10% поглощающую способность российских экосистем.
В заключение вице-премьер упомянула Парижское соглашение по климату, реализация проектов которого также запланирована правительством. «Реализация проектов позволит обеспечить международное признание российских углеродных единиц и возможность их международного оборота», — подчеркнула она.
Ранее на встрече с представителями итальянского бизнеса президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 г. Как отметил российский лидер, на базе мурманской ветрогенерации будет производиться «зеленый» водород для дальнейшего экспорта в страны Европы. Помимо этого в стране продолжается строительство ветропарков в Ставропольском крае и Ростовской области, отметил президент.