Кабмин планирует привлечь в климатические проекты до 600 млрд рублей инвестиций

Ранее на встрече с представителями итальянского бизнеса президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 г. Как отметил российский лидер, на базе мурманской ветрогенерации будет производиться «зеленый» водород для дальнейшего экспорта в страны Европы. Помимо этого в стране продолжается строительство ветропарков в Ставропольском крае и Ростовской области, отметил президент.