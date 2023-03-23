Эксперты МВФ предложили объединить долги еврозоны

За последние годы госдолг еврозоны дважды показывал резкий рост: в 2020 г. на фоне пандемии COVID-19, тогда он составил 97,2% ВВП после 95,6% в 2019 г., и в 2022 г. на фоне рекордного ускорения инфляции – в сентябре Еврокомиссия заявляла о том, что он снова превысил 97% ВВП, напоминает заведующая кафедрой экономики и финансов ФЭСН РАНХиГС Алла Дворецкая. Тем не менее за пределами этих беспрецедентных ситуаций общая задолженность стран еврозоны показывала тенденцию к постепенному сокращению еще с 2014 г., и поэтому авторы доклада МВФ правы в том, что для многих стран управление долгом вовсе не требует включения в механизм предполагаемого агентства EDMA, считает она. Само по себе создание наднационального органа как эмитента облигаций не влияет на причины закредитованности европейских стран и не поможет ее снизить, напротив, это может создать эффект размывания ответственности, расслабленности отдельных стран, которые будут полагаться на решение их проблем с помощью наднационального финансового актива, полагает эксперт.