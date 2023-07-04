Эксперты прогнозируют рост МРОТа к прожиточному минимуму на треть к 2030 году

С 2021 г., после внесения изменения в методику расчета МРОТа, он устанавливается на уровне 42% от медианной зарплаты. Из-за роста цен этот метод было решено не использовать до начала 2025 г., пояснили в Минтруде. До конца 2020 г. МРОТ рассчитывался на основе прожиточного минимума, который, в свою очередь, формировался из стоимости минимальной продуктовой корзины. Прожиточный минимум (ПМ) – это наименьший доход, необходимый для обеспечения базовых потребностей. Он используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении ежемесячного пособия на ребенка, социального контракта и других мер соцподдержки.