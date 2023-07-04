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Эксперты прогнозируют рост МРОТа к прожиточному минимуму на треть к 2030 году

Ранее Минтруд предложил увеличить с 2025 года соотношение между медианной зарплатой и минимальной оплатой труда с 42 до 48%
Ярослава Костенко
Евгений Разумный / Ведомости

С 1 января 2025 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируют приблизить к медианной зарплате (отражает уровень среднестатистической зарплаты в стране – означает, что одна половина сотрудников организаций зарабатывает ниже этого значения, а другая половина – выше) и увеличить соотношение показателей с 42 до 48%. В понедельник, 3 июля, министерство опубликовало соответствующий проект на портале regulation.gov.ru.

С 2021 г., после внесения изменения в методику расчета МРОТа, он устанавливается на уровне 42% от медианной зарплаты. Из-за роста цен этот метод было решено не использовать до начала 2025 г., пояснили в Минтруде. До конца 2020 г. МРОТ рассчитывался на основе прожиточного минимума, который, в свою очередь, формировался из стоимости минимальной продуктовой корзины. Прожиточный минимум (ПМ) – это наименьший доход, необходимый для обеспечения базовых потребностей. Он используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении ежемесячного пособия на ребенка, социального контракта и других мер соцподдержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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