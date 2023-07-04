Эксперты прогнозируют рост МРОТа к прожиточному минимуму на треть к 2030 году

Эксперты прогнозируют рост МРОТа к прожиточному минимуму на треть к 2030 годуРанее Минтруд предложил увеличить с 2025 года соотношение между медианной зарплатой и минимальной оплатой труда с 42 до 48%
С 1 января 2025 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируют приблизить к медианной зарплате (отражает уровень среднестатистической зарплаты в стране – означает, что одна половина сотрудников организаций зарабатывает ниже этого значения, а другая половина – выше) и увеличить соотношение показателей с 42 до 48%. В понедельник, 3 июля, министерство опубликовало соответствующий проект на портале regulation.gov.ru.
С 2021 г., после внесения изменения в методику расчета МРОТа, он устанавливается на уровне 42% от медианной зарплаты. Из-за роста цен этот метод было решено не использовать до начала 2025 г., пояснили в Минтруде. До конца 2020 г. МРОТ рассчитывался на основе прожиточного минимума, который, в свою очередь, формировался из стоимости минимальной продуктовой корзины. Прожиточный минимум (ПМ) – это наименьший доход, необходимый для обеспечения базовых потребностей. Он используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении ежемесячного пособия на ребенка, социального контракта и других мер соцподдержки.