Почему западные аналитики перешли к улучшению прогнозов по ВВП Китая

Почему западные аналитики перешли к улучшению прогнозов по ВВП КитаяС апреля эксперты только ухудшали ожидания
Западные финансовые институты и аналитические агентства улучшают прогнозы по экономике Китая после череды пересмотров в худшую сторону. Оценки роста ВВП повысили, например, в банковских холдингах Citigroup, JPMorgan, крупнейшей брокерской компании Nomura, австралийской финансовой группе AMZ (входит в топ-4 в Австралии) и других компаниях. Прогнозы пересмотрены с разным шагом: перечисленные институты повысили их от 0,2 до 0,4 процентного пункта. Самые положительные оценки дает AMZ – там предполагают рост ВВП КНР в 2023 г. на 5,1%. В предыдущем прогнозе в группе полагали, что экономика Китая увеличится на 4,9%. В Nomura улучшили оценки с 4,6 до 5%, в JPMorgan – с 4,8 до 5%, в AMZ – с 4,9 до 5,1%, Citigroup – c 4,7 до 5%.
Аналитики финансовых институтов приводят в целом аналогичные доводы в пользу улучшения ожиданий. Там подчеркивают рост розничной торговли и промышленного производства в августе выше консенсуса, при этом в числе главных рисков они указывают сохраняющиеся проблемы на рынке недвижимости и высокую долговую нагрузку китайской экономики. За несколько месяцев до этого те же агентства последовательно ухудшали прогнозы по экономике Китая. Например, JPMorgan с апреля начал почти ежемесячно понижать оценки по ВВП КНР. Тогда в инвестбанке прогнозировали прирост на 6,4% в 2023 г., к августу ожидания снизились до 4,8%. Аналогичным образом действовали и другие фининституты. Тогда они объясняли ухудшение прогнозов тем же самым доводом, только интерпретированным в обратную сторону: экономика росла ниже консенсус-прогнозов.