Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Почему западные аналитики перешли к улучшению прогнозов по ВВП Китая

С апреля эксперты только ухудшали ожидания
Антон Козлов
JOHANNES EISELE / AFP

Западные финансовые институты и аналитические агентства улучшают прогнозы по экономике Китая после череды пересмотров в худшую сторону. Оценки роста ВВП повысили, например, в банковских холдингах Citigroup, JPMorgan, крупнейшей брокерской компании Nomura, австралийской финансовой группе AMZ (входит в топ-4 в Австралии) и других компаниях. Прогнозы пересмотрены с разным шагом: перечисленные институты повысили их от 0,2 до 0,4 процентного пункта. Самые положительные оценки дает AMZ – там предполагают рост ВВП КНР в 2023 г. на 5,1%. В предыдущем прогнозе в группе полагали, что экономика Китая увеличится на 4,9%. В Nomura улучшили оценки с 4,6 до 5%, в JPMorgan – с 4,8 до 5%, в AMZ – с 4,9 до 5,1%, Citigroup – c 4,7 до 5%.

Аналитики финансовых институтов приводят в целом аналогичные доводы в пользу улучшения ожиданий. Там подчеркивают рост розничной торговли и промышленного производства в августе выше консенсуса, при этом в числе главных рисков они указывают сохраняющиеся проблемы на рынке недвижимости и высокую долговую нагрузку китайской экономики. За несколько месяцев до этого те же агентства последовательно ухудшали прогнозы по экономике Китая. Например, JPMorgan с апреля начал почти ежемесячно понижать оценки по ВВП КНР. Тогда в инвестбанке прогнозировали прирост на 6,4% в 2023 г., к августу ожидания снизились до 4,8%. Аналогичным образом действовали и другие фининституты. Тогда они объясняли ухудшение прогнозов тем же самым доводом, только интерпретированным в обратную сторону: экономика росла ниже консенсус-прогнозов.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных