Почему западные аналитики перешли к улучшению прогнозов по ВВП Китая

Аналитики финансовых институтов приводят в целом аналогичные доводы в пользу улучшения ожиданий. Там подчеркивают рост розничной торговли и промышленного производства в августе выше консенсуса, при этом в числе главных рисков они указывают сохраняющиеся проблемы на рынке недвижимости и высокую долговую нагрузку китайской экономики. За несколько месяцев до этого те же агентства последовательно ухудшали прогнозы по экономике Китая. Например, JPMorgan с апреля начал почти ежемесячно понижать оценки по ВВП КНР. Тогда в инвестбанке прогнозировали прирост на 6,4% в 2023 г., к августу ожидания снизились до 4,8%. Аналогичным образом действовали и другие фининституты. Тогда они объясняли ухудшение прогнозов тем же самым доводом, только интерпретированным в обратную сторону: экономика росла ниже консенсус-прогнозов.