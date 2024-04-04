Минэкономразвития предлагает льготный лизинг в регионах, обстреливаемых ВСУ

Минэкономразвития предлагает льготный лизинг в регионах, обстреливаемых ВСУУчастниками смогут стать пострадавший малый бизнес и микропредприятия
Для того чтобы Корпорация МСП и ее дочерние структуры могли реализовать льготные лизинговые программы для субъектов малого предпринимательства и микропредприятий в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях, а также в Краснодарском крае, необходимо внести поправки в постановление правительства от 2 августа 2017 г. № 919. Соответствующий проект документа размещен министерством на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке отмечается, что проект разработан «в инициативном порядке по результатам визита» министра экономического развития Максима Решетникова в Белгородскую область 17 февраля. Тогда предприниматели обозначили потребность в новых грузовых транспортных средствах и прицепах (полуприцепах, контейнерах) к ним отечественного производства, а также в оборудовании, бывшем в употреблении.