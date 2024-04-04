/ Политика

Минэкономразвития предлагает льготный лизинг в регионах, обстреливаемых ВСУ

Участниками смогут стать пострадавший малый бизнес и микропредприятия
Александр Тихонов
Таисия Лисковец / РИА Новости

Для того чтобы Корпорация МСП и ее дочерние структуры могли реализовать льготные лизинговые программы для субъектов малого предпринимательства и микропредприятий в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях, а также в Краснодарском крае, необходимо внести поправки в постановление правительства от 2 августа 2017 г. № 919. Соответствующий проект документа размещен министерством на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что проект разработан «в инициативном порядке по результатам визита» министра экономического развития Максима Решетникова в Белгородскую область 17 февраля. Тогда предприниматели обозначили потребность в новых грузовых транспортных средствах и прицепах (полуприцепах, контейнерах) к ним отечественного производства, а также в оборудовании, бывшем в употреблении.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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