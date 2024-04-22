Росконгресс назвал главную тему ПМЭФа 2024 года

ПМЭФ-2023 прошел с 14 по 17 июня. В Росконгрессе сообщали, что в мероприятиях форума в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 17 000 человек из 130 стран мира. На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3,86 трлн руб.