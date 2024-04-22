/ Экономика

Росконгресс назвал главную тему ПМЭФа 2024 года

Ею станет «Основа многополярности – формирование новых центров роста»
Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости

Главной темой 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2024 г. названа «Основа многополярности – формирование новых центров роста», сообщили в фонде-организаторе Росконгресс.

Основная деловая программа форума будет разделена на четыре тематических блока:

  • «Переход к многополярной модели мировой экономики»,

  • «Российская экономика: цели и задачи нового цикла»,

  • «Технологии, обеспечивающие лидерство»,

  • «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства».

В блоке «Переход к многополярной модели мировой экономики» обсудят вопросы эффективности сохранения экономического, промышленного и энергетического суверенитета стран. 

Во втором треке «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» эксперты обсудят обеспечение устойчивого развития за счет использования внутренних ресурсов – в том числе туризма, инфраструктуры, эффективного недропользования, креативных индустрий и малых технологических компаний.

На мероприятии «Технологии, обеспечивающие лидерство» будут обсуждаться стратегические вопросы развития цифровых технологий – от госуправления и безопасности данных до цифровизации промышленных производств и аграрного комплекса. 

Трек «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства» будет посвящен образованию, культуре, спорту и инвестициям в демографию. «Участники деловых сессий затронут в том числе социальные темы, такие как поддержка многодетных семей и ветеранов, влияние благотворительных организаций и волонтерства на экономику», – говорится в сообщении.

На ПМЭФе для обсуждения «глобальных и острых» вопросов международного сотрудничества запланировано 11 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с партнерами из Абхазии, Азербайджана, Африки, Венесуэлы, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, ЕАЭС – АСЕАН и ЕАЭС – Оман.

В рамках форума планируется и ряд других мероприятий: сессии, посвященные председательству России в СНГ, региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20) и др. Форум пройдет с 5 по 8 июня.

ПМЭФ-2023 прошел с 14 по 17 июня. В Росконгрессе сообщали, что в мероприятиях форума в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 17 000 человек из 130 стран мира. На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3,86 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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