Росконгресс назвал главную тему ПМЭФа 2024 года

Росконгресс назвал главную тему ПМЭФа 2024 годаЕю станет «Основа многополярности – формирование новых центров роста»
Главной темой 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2024 г. названа «Основа многополярности – формирование новых центров роста», сообщили в фонде-организаторе Росконгресс.
Основная деловая программа форума будет разделена на четыре тематических блока:
«Переход к многополярной модели мировой экономики»,
«Российская экономика: цели и задачи нового цикла»,
«Технологии, обеспечивающие лидерство»,
«Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства».
В блоке «Переход к многополярной модели мировой экономики» обсудят вопросы эффективности сохранения экономического, промышленного и энергетического суверенитета стран.
Во втором треке «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» эксперты обсудят обеспечение устойчивого развития за счет использования внутренних ресурсов – в том числе туризма, инфраструктуры, эффективного недропользования, креативных индустрий и малых технологических компаний.
На мероприятии «Технологии, обеспечивающие лидерство» будут обсуждаться стратегические вопросы развития цифровых технологий – от госуправления и безопасности данных до цифровизации промышленных производств и аграрного комплекса.
Трек «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства» будет посвящен образованию, культуре, спорту и инвестициям в демографию. «Участники деловых сессий затронут в том числе социальные темы, такие как поддержка многодетных семей и ветеранов, влияние благотворительных организаций и волонтерства на экономику», – говорится в сообщении.
На ПМЭФе для обсуждения «глобальных и острых» вопросов международного сотрудничества запланировано 11 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с партнерами из Абхазии, Азербайджана, Африки, Венесуэлы, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, ЕАЭС – АСЕАН и ЕАЭС – Оман.
В рамках форума планируется и ряд других мероприятий: сессии, посвященные председательству России в СНГ, региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20) и др. Форум пройдет с 5 по 8 июня.
ПМЭФ-2023 прошел с 14 по 17 июня. В Росконгрессе сообщали, что в мероприятиях форума в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 17 000 человек из 130 стран мира. На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3,86 трлн руб.