Минэк отметил замедление темпов роста российской экономики в марте до 4,2%

Ранее Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП в 2024 г. с 2,3 до 2,8%. По итогу 2025 г. министерство по-прежнему ожидает рост на 2,3%, такой же показатель сохранится и в 2026 г., а в 2027 г. ускорится до 2,4%. Номинальный объем ВВП оценивается Минэком в 191 трлн руб., что на 11,5 трлн руб. больше, чем ожидали в сентябре, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников 23 апреля. По словам министра, основным фактором роста экономики остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос.