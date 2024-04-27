Минэк отметил замедление темпов роста российской экономики в марте до 4,2%По итогам первого квартала ВВП прибавил 5,4%
Рост ВВП по итогам марта текущего года замедлился до 4,2% год к году, после того как в феврале он составил 7,6%, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике». В I квартале, по оценкам министерства, рост экономики достиг 5,4%.
Промышленное производство увеличилось по итогам марта на 4%, следует из обзора. «Частично в марте начал играть эффект более высокой базы прошлого года. В целом же за I квартал 2024 г. прирост индекса промышленного производства составил +5,6% год к году – сопоставимо с рекордными II и III кварталами 2023 г.», – пишет Минэк. Увеличился и объем оптовой торговли: +9,4% (+15,3% в феврале). Совокупно в I квартале года объем оптовой торговли вырос на 11,7%.
Потребительская активность продолжает демонстрировать высокие темпы роста, обращают внимание в Минэке. По оценкам ведомства, суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в марте увеличился на 9% в реальном выражении (+10,4% в февале). По итогам первых трех месяцев 2024 г. рост составил 9%.
Уровень безработицы в России в марте снова установил новый исторический минимум в 2,7%, следует из обзора. Одновременно рост заработной платы в номинальном выражении ускорился до 19,3% после 16,6% в феврале, а реальном выражении он составил +10,8%.
Ранее Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП в 2024 г. с 2,3 до 2,8%. По итогу 2025 г. министерство по-прежнему ожидает рост на 2,3%, такой же показатель сохранится и в 2026 г., а в 2027 г. ускорится до 2,4%. Номинальный объем ВВП оценивается Минэком в 191 трлн руб., что на 11,5 трлн руб. больше, чем ожидали в сентябре, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников 23 апреля. По словам министра, основным фактором роста экономики остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос.
По данным Росстата, ВВП России в 2023 г. вырос на 3,6%, в то время как прогнозировался рост на 2,8%.
Рост экономики по итогам текущего года может составить более 3%, заявил 27 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. «Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%», – сказал он.
Обновил свой прогноз на текущий год и Центральный банк. Согласно оценке регулятора, рост ВВП по итогам 2024 г. ускорится и составит от 2,5% до 3,5%. В феврале ожидания ЦБ по росту экономики в текущем году находились в диапазоне 1-2%.
Рост экономики выше ожиданий и позитивная корректировка прогноза на текущий год связаны с сильным импульсом деловой активности в конце прошлого и в начале этого года, отмечали ранее в разговоре с «Ведомостями» эксперты. При этом во втором полугодии, по их оценкам, стоит ждать замедления темпов роста из-за влияния высокой ключевой ставки и жесткой ДКП.