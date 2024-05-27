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В МВФ выступили в защиту политики количественного смягчения

Но для ее эффективного применения регуляторам надо быть более дальновидными
Антон Козлов
CELAL GUNES / Anadolu via AFP

В Международном валютном фонде (МВФ) призвали перестать критиковать политику количественного смягчения (quantitative easing, QE) – систематический выкуп центральными банками ценных бумаг с рынка, что приводит к увеличению ликвидных ресурсов на руках у банков и, как правило, стимулирует кредитование и рост экономики. Эксперты МВФ отметили, что не стоит оценивать эффективность QE только под углом потерь центробанков, следует из доклада «Новый взгляд на количественное смягчение и политику центральных банков».

«Центральные банки подвергаются все большей критике за крупные потери баланса, связанные с количественным смягчением, и некоторые наблюдатели также утверждают, что QE способствовала росту инфляции после COVID-19. <...> Мы утверждаем, что правильный методологический подход к решению вопросов о преимуществах количественного смягчения должен основываться на широком социальном измерении, а не на потерях баланса, которые часто освещаются в финансовой прессе», – говорится в документе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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