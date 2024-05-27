В МВФ выступили в защиту политики количественного смягчения

«Центральные банки подвергаются все большей критике за крупные потери баланса, связанные с количественным смягчением, и некоторые наблюдатели также утверждают, что QE способствовала росту инфляции после COVID-19. <...> Мы утверждаем, что правильный методологический подход к решению вопросов о преимуществах количественного смягчения должен основываться на широком социальном измерении, а не на потерях баланса, которые часто освещаются в финансовой прессе», – говорится в документе.