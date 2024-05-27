В МВФ выступили в защиту политики количественного смягчения

В МВФ выступили в защиту политики количественного смягченияНо для ее эффективного применения регуляторам надо быть более дальновидными
В Международном валютном фонде (МВФ) призвали перестать критиковать политику количественного смягчения (quantitative easing, QE) – систематический выкуп центральными банками ценных бумаг с рынка, что приводит к увеличению ликвидных ресурсов на руках у банков и, как правило, стимулирует кредитование и рост экономики. Эксперты МВФ отметили, что не стоит оценивать эффективность QE только под углом потерь центробанков, следует из доклада «Новый взгляд на количественное смягчение и политику центральных банков».
«Центральные банки подвергаются все большей критике за крупные потери баланса, связанные с количественным смягчением, и некоторые наблюдатели также утверждают, что QE способствовала росту инфляции после COVID-19. <...> Мы утверждаем, что правильный методологический подход к решению вопросов о преимуществах количественного смягчения должен основываться на широком социальном измерении, а не на потерях баланса, которые часто освещаются в финансовой прессе», – говорится в документе.