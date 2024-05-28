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/ Экономика

Аудиторы заявили о непрозрачных процедурах выдачи бюджетных кредитов регионам

В 2020–2022 годах субъекты получили на замещения рыночных займов 2,8 трлн рублей
Дарья Мосолкина
В долговой политике, которая связана с предоставлением бюджетных кредитов, остается достаточно много непрозрачных элементов/ Андрей Гордеев / Ведомости

Счетная палата (СП) выявила ряд системных нарушений при предоставлении бюджетных кредитов регионам на замещение рыночных заимствований, следует из результатов проверки изменения уровня долговой нагрузки консолидированных бюджетов субъектов за период 2020–2022 гг. В числе замечаний – отсутствие единых подходов при распределении казначейских кредитов и расхождение в графиках перечисления заимствований.

Первое замечание касается неэффективного графика перечисления средств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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