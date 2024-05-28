Аудиторы заявили о непрозрачных процедурах выдачи бюджетных кредитов регионам

Счетная палата (СП) выявила ряд системных нарушений при предоставлении бюджетных кредитов регионам на замещение рыночных заимствований, следует из результатов проверки изменения уровня долговой нагрузки консолидированных бюджетов субъектов за период 2020–2022 гг. В числе замечаний – отсутствие единых подходов при распределении казначейских кредитов и расхождение в графиках перечисления заимствований.