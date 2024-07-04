Россияне изменили отношение к собственным доходам

Доля тех, кто во II квартале оценил свою обеспеченность деньгами как «среднюю», составила 71,1%. Цифра немногим выше, чем кварталом ранее и за год до этого (70,4 и 70,3% соответственно), зато гораздо выгоднее смотрится на фоне опроса по ходу кризисного 2022 года – тогда о «среднем» материальном состоянии заявило только 64,5% жителей страны. Россиян, которые оценили свое материальное положение как «очень плохое», во II квартале было 1,1% от всех опрошенных. За аналогичные периоды 2023 г. таких было 1,6%, 2022 г. – 3,5%.