Россияне изменили отношение к собственным доходам

Россияне изменили отношение к собственным доходамДоля тех, кто считает свое материальное положение хорошим, выросла
Россияне стали позитивнее оценивать свое материальное благосостояние в апреле – июне, следует из наблюдений Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, сделанных на основе данных Росстата. «Хорошим» свое положение в финансовом плане называет 13,3% респондентов – для сравнения: в аналогичном периоде 2023 г. доля равнялась 9,7%, а в 2022 г. составляла только 7,7%. Оценивших состояние как «плохое» – 14,2%, хотя в прошлом году про благосостояние так отвечало 18,1% россиян, а в позапрошлом их количество и вовсе приблизилось к четверти от всех опрошенных домохозяйств (23,9%).
Доля тех, кто во II квартале оценил свою обеспеченность деньгами как «среднюю», составила 71,1%. Цифра немногим выше, чем кварталом ранее и за год до этого (70,4 и 70,3% соответственно), зато гораздо выгоднее смотрится на фоне опроса по ходу кризисного 2022 года – тогда о «среднем» материальном состоянии заявило только 64,5% жителей страны. Россиян, которые оценили свое материальное положение как «очень плохое», во II квартале было 1,1% от всех опрошенных. За аналогичные периоды 2023 г. таких было 1,6%, 2022 г. – 3,5%.