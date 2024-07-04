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/ Экономика

Россияне изменили отношение к собственным доходам

Доля тех, кто считает свое материальное положение хорошим, выросла
Яков Тимаков
Максим Стулов / Ведомости

Россияне стали позитивнее оценивать свое материальное благосостояние в апреле – июне, следует из наблюдений Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, сделанных на основе данных Росстата. «Хорошим» свое положение в финансовом плане называет 13,3% респондентов – для сравнения: в аналогичном периоде 2023 г. доля равнялась 9,7%, а в 2022 г. составляла только 7,7%. Оценивших состояние как «плохое» – 14,2%, хотя в прошлом году про благосостояние так отвечало 18,1% россиян, а в позапрошлом их количество и вовсе приблизилось к четверти от всех опрошенных домохозяйств (23,9%).

Доля тех, кто во II квартале оценил свою обеспеченность деньгами как «среднюю», составила 71,1%. Цифра немногим выше, чем кварталом ранее и за год до этого (70,4 и 70,3% соответственно), зато гораздо выгоднее смотрится на фоне опроса по ходу кризисного 2022 года – тогда о «среднем» материальном состоянии заявило только 64,5% жителей страны. Россиян, которые оценили свое материальное положение как «очень плохое», во II квартале было 1,1% от всех опрошенных. За аналогичные периоды 2023 г. таких было 1,6%, 2022 г. – 3,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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