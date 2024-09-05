Минпромторг сформировал новый экспортный нацпроект

Минпромторг сформировал новый экспортный нацпроектПока согласован консервативный вариант для бюджета стоимостью 620 млрд рублей
Минпромторг сформировал структуру нового нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он будет состоять из трех действующих федпроектов – «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Системные меры развития» и одного нового – «Создание зарубежной инфраструктуры», рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с материалами к нацпроекту. Информацию подтвердил федеральный чиновник. До 2030 г. на все мероприятия планируется выделить 1,07 трлн руб. в базовом, более дорогом сценарии или 621 млрд руб. в консервативном. Пока согласован более экономный вариант, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник.
Верхнеуровневой целью нацпроекта станет повышение доли несырьевого неэнергетического экспорта как минимум на 2/3 к 2030 г. и увеличение экспорта агропромышленного комплекса (АПК) в 1,5 раза. Такие цели были обозначены в майском указе президента. При этом KPI выполняются только в случае реализации целевого сценария, сообщил источник, знакомый с материалами. Например, в консервативном удастся достичь роста несырьевого экспорта на 50% от уровня 2023 г.