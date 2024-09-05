Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Минпромторг сформировал новый экспортный нацпроект

Пока согласован консервативный вариант для бюджета стоимостью 620 млрд рублей
Анастасия Бойко
Яков Тимаков
Дмитрий Гринкевич
Верхнеуровневой целью нацпроекта станет повышение доли несырьевого неэнергетического экспорта/ Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг сформировал структуру нового нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он будет состоять из трех действующих федпроектов – «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Системные меры развития» и одного нового – «Создание зарубежной инфраструктуры», рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с материалами к нацпроекту. Информацию подтвердил федеральный чиновник. До 2030 г. на все мероприятия планируется выделить 1,07 трлн руб. в базовом, более дорогом сценарии или 621 млрд руб. в консервативном. Пока согласован более экономный вариант, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник.

Верхнеуровневой целью нацпроекта станет повышение доли несырьевого неэнергетического экспорта как минимум на 2/3 к 2030 г. и увеличение экспорта агропромышленного комплекса (АПК) в 1,5 раза. Такие цели были обозначены в майском указе президента. При этом KPI выполняются только в случае реализации целевого сценария, сообщил источник, знакомый с материалами. Например, в консервативном удастся достичь роста несырьевого экспорта на 50% от уровня 2023 г.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных