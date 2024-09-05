Минпромторг сформировал новый экспортный нацпроект

Минпромторг сформировал структуру нового нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он будет состоять из трех действующих федпроектов – «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Системные меры развития» и одного нового – «Создание зарубежной инфраструктуры», рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с материалами к нацпроекту. Информацию подтвердил федеральный чиновник. До 2030 г. на все мероприятия планируется выделить 1,07 трлн руб. в базовом, более дорогом сценарии или 621 млрд руб. в консервативном. Пока согласован более экономный вариант, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник.