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Эксперты оценили влияние на экономику от повышения ключевой ставки

Ужесточение денежно-кредитных условий может привести к замедлению роста инвестиций
Яков Тимаков
Только при низкой инфляции будут доступны долгосрочные кредиты, считает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина/ Алексей Куденко / РИА Новости

Совет директоров Банка России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 18 до 19% и допустил, что на заседании в октябре может увеличить ее снова. Есть опасения, что экономический рост не сбалансирован, т. е. динамика спроса не соответствует возможностям предложения товаров и услуг, отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Со стороны предложения ключевым ограничением для наращивания производства остается рынок труда. Предложение товаров и услуг на внутреннем рынке ограничивали и проблемы с логистикой и трансграничными расчетами из-за санкций, добавила она. В то же время рост потребительской и инвестиционной активности хоть и замедлился, но в целом остается высоким.

«Ключевой вопрос в том, чем вызвано замедление экономического роста: в большей степени охлаждением спроса или шоками предложения? Если подтвердится, что в основном это шоки предложения, причем имеющие длительный характер, то денежно-кредитные условия должны быть более жесткими», – отметила Набиуллина. Придется дополнительно подстраивать спрос под ограниченные возможности предложения товаров и услуг, добавила она. Рост ВВП в июле, по оценке Минэка, ускорился до 3,4% в годовом выражении после 3% в июне. За семь месяцев рост экономики оценивается в 4,4%. Согласно новому прогнозу министерства, по итогам года экономика вырастет на 3,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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