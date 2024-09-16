Эксперты оценили влияние на экономику от повышения ключевой ставки

Совет директоров Банка России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 18 до 19% и допустил, что на заседании в октябре может увеличить ее снова. Есть опасения, что экономический рост не сбалансирован, т. е. динамика спроса не соответствует возможностям предложения товаров и услуг, отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Со стороны предложения ключевым ограничением для наращивания производства остается рынок труда. Предложение товаров и услуг на внутреннем рынке ограничивали и проблемы с логистикой и трансграничными расчетами из-за санкций, добавила она. В то же время рост потребительской и инвестиционной активности хоть и замедлился, но в целом остается высоким.