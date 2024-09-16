Эксперты оценили влияние на экономику от повышения ключевой ставки

Эксперты оценили влияние на экономику от повышения ключевой ставкиУжесточение денежно-кредитных условий может привести к замедлению роста инвестиций
Совет директоров Банка России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 18 до 19% и допустил, что на заседании в октябре может увеличить ее снова. Есть опасения, что экономический рост не сбалансирован, т. е. динамика спроса не соответствует возможностям предложения товаров и услуг, отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Со стороны предложения ключевым ограничением для наращивания производства остается рынок труда. Предложение товаров и услуг на внутреннем рынке ограничивали и проблемы с логистикой и трансграничными расчетами из-за санкций, добавила она. В то же время рост потребительской и инвестиционной активности хоть и замедлился, но в целом остается высоким.
«Ключевой вопрос в том, чем вызвано замедление экономического роста: в большей степени охлаждением спроса или шоками предложения? Если подтвердится, что в основном это шоки предложения, причем имеющие длительный характер, то денежно-кредитные условия должны быть более жесткими», – отметила Набиуллина. Придется дополнительно подстраивать спрос под ограниченные возможности предложения товаров и услуг, добавила она. Рост ВВП в июле, по оценке Минэка, ускорился до 3,4% в годовом выражении после 3% в июне. За семь месяцев рост экономики оценивается в 4,4%. Согласно новому прогнозу министерства, по итогам года экономика вырастет на 3,9%.