Эксперты предупредили о рисках переезда компаний с госучастием в регионы присутствия

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума поручил правительству представить предложения о поэтапном перемещении госкорпораций, компаний с госучастием и их «дочек» из Москвы в субъекты Федерации по месту осуществления их основной производственной или операционной деятельности. Такое перемещение поможет «укрепить экономические возможности регионов» и сконцентрировать ресурсы «на перспективных точках роста», отметил он. По итогам форума президент поручил правительству до 1 октября представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкорпораций и компаний с госучастием из Москвы в регионы.