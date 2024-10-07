Эксперты предупредили о рисках переезда компаний с госучастием в регионы присутствия

Эксперты предупредили о рисках переезда компаний с госучастием в регионы присутствияПеремещение их головных офисов может снизить эффективность принятия решений
Переезд головных офисов компаний с государственным участием из Москвы в регионы присутствия помимо положительных эффектов, таких как сокращение доходного неравенства регионов, может спровоцировать ряд нежелательных последствий, например снижение эффективности принятия решений. Такие выводы делают специалисты Центра региональной политики РАНХиГС – его директор Владимир Климанов и исследователь Александра Игорева в аналитической записке по этому вопросу (есть у «Ведомостей»).
Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума поручил правительству представить предложения о поэтапном перемещении госкорпораций, компаний с госучастием и их «дочек» из Москвы в субъекты Федерации по месту осуществления их основной производственной или операционной деятельности. Такое перемещение поможет «укрепить экономические возможности регионов» и сконцентрировать ресурсы «на перспективных точках роста», отметил он. По итогам форума президент поручил правительству до 1 октября представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкорпораций и компаний с госучастием из Москвы в регионы.