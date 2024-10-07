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/ Экономика

Эксперты предупредили о рисках переезда компаний с госучастием в регионы присутствия

Перемещение их головных офисов может снизить эффективность принятия решений
Дарья Мосолкина
В России уже есть примеры переноса штаб-квартир госкомпаний в удаленные от Москвы регионы/ Андрей Гордеев / Ведомости

Переезд головных офисов компаний с государственным участием из Москвы в регионы присутствия помимо положительных эффектов, таких как сокращение доходного неравенства регионов, может спровоцировать ряд нежелательных последствий, например снижение эффективности принятия решений. Такие выводы делают специалисты Центра региональной политики РАНХиГС – его директор Владимир Климанов и исследователь Александра Игорева в аналитической записке по этому вопросу (есть у «Ведомостей»).

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума поручил правительству представить предложения о поэтапном перемещении госкорпораций, компаний с госучастием и их «дочек» из Москвы в субъекты Федерации по месту осуществления их основной производственной или операционной деятельности. Такое перемещение поможет «укрепить экономические возможности регионов» и сконцентрировать ресурсы «на перспективных точках роста», отметил он. По итогам форума президент поручил правительству до 1 октября представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкорпораций и компаний с госучастием из Москвы в регионы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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