Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Эксперты оценили вероятность торговой войны США и Евросоюза

Противостояние вряд ли повысит шансы на снижение барьеров для экспорта российской продукции
Яков Тимаков
В предвыборных обещаниях Трамп говорил о возможности ввести импортные пошлины на уровне 10–20%, таким образом он собирается стимулировать европейские компании к перемещению своих производств на территорию США/ Paul Childs / Action Images / Reuters

Торговый конфликт между США и Евросоюзом неизбежен, признают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Некоторые из них допустили, что он перерастет в полноценную торговую войну во время второго президентского срока Дональда Трампа, чьи предвыборные тезисы говорят о стремлении к политике протекционизма. В «БКС мир инвестиций» оценили вероятность такого сценария в 60%, эксперты ВШЭ ждут как тарифных, так и нетарифных ограничений со стороны США в отношении европейских товаров.

В ЕС забили тревогу по поводу экономического спада, предупредив, что «политический паралич» Европы делает ее еще более уязвимой в потенциальной торговой войне с США, писала газета Financial Times. Главы центральных банков Германии и Франции Йоахим Нагель и Франсуа Вильруа де Гало обратили внимание на проблему устойчивости европейских экономик к намерениям Трампа ввести двузначные пошлины на импорт. Они призвали к «углублению» единого рынка Европы, «союзу сбережений и инвестиций», а также к уменьшению бюрократии и усилению сотрудничества в оборонном секторе. «Нам приходится иметь дело с геополитическими кризисами и напряженностью. Исход выборов в США может усилить такую ​​напряженность и должен восприниматься как тревожный сигнал», – резюмировали они, подчеркнув, что на этом фоне Франция и Германия должны держаться вместе. Журнал The Economist также приводил отдельные заявления Нагеля о том, что такое противостояние может привести к значительным экономическим потерям сторон и подстегнет инфляцию «по обе стороны Атлантики».

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных