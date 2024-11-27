Эксперты оценили вероятность торговой войны США и Евросоюза

В ЕС забили тревогу по поводу экономического спада, предупредив, что «политический паралич» Европы делает ее еще более уязвимой в потенциальной торговой войне с США, писала газета Financial Times. Главы центральных банков Германии и Франции Йоахим Нагель и Франсуа Вильруа де Гало обратили внимание на проблему устойчивости европейских экономик к намерениям Трампа ввести двузначные пошлины на импорт. Они призвали к «углублению» единого рынка Европы, «союзу сбережений и инвестиций», а также к уменьшению бюрократии и усилению сотрудничества в оборонном секторе. «Нам приходится иметь дело с геополитическими кризисами и напряженностью. Исход выборов в США может усилить такую ​​напряженность и должен восприниматься как тревожный сигнал», – резюмировали они, подчеркнув, что на этом фоне Франция и Германия должны держаться вместе. Журнал The Economist также приводил отдельные заявления Нагеля о том, что такое противостояние может привести к значительным экономическим потерям сторон и подстегнет инфляцию «по обе стороны Атлантики».