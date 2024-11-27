Эксперты оценили вероятность торговой войны США и Евросоюза

Эксперты оценили вероятность торговой войны США и ЕвросоюзаПротивостояние вряд ли повысит шансы на снижение барьеров для экспорта российской продукции
Торговый конфликт между США и Евросоюзом неизбежен, признают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Некоторые из них допустили, что он перерастет в полноценную торговую войну во время второго президентского срока Дональда Трампа, чьи предвыборные тезисы говорят о стремлении к политике протекционизма. В «БКС мир инвестиций» оценили вероятность такого сценария в 60%, эксперты ВШЭ ждут как тарифных, так и нетарифных ограничений со стороны США в отношении европейских товаров.
В ЕС забили тревогу по поводу экономического спада, предупредив, что «политический паралич» Европы делает ее еще более уязвимой в потенциальной торговой войне с США, писала газета Financial Times. Главы центральных банков Германии и Франции Йоахим Нагель и Франсуа Вильруа де Гало обратили внимание на проблему устойчивости европейских экономик к намерениям Трампа ввести двузначные пошлины на импорт. Они призвали к «углублению» единого рынка Европы, «союзу сбережений и инвестиций», а также к уменьшению бюрократии и усилению сотрудничества в оборонном секторе. «Нам приходится иметь дело с геополитическими кризисами и напряженностью. Исход выборов в США может усилить такую напряженность и должен восприниматься как тревожный сигнал», – резюмировали они, подчеркнув, что на этом фоне Франция и Германия должны держаться вместе. Журнал The Economist также приводил отдельные заявления Нагеля о том, что такое противостояние может привести к значительным экономическим потерям сторон и подстегнет инфляцию «по обе стороны Атлантики».