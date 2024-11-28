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Чем важен запуск бизнес-форума Россия – АСЕАН

Он может стать средством укрепления еще слабых связей Москвы с регионом
Илья Лакстыгал
Бизнес-форум Россия – АСЕАН позволит создать и развить неформальные связи между бизнесом/ Фонд «Росконгресс»

В среду, 27 ноября, завершился первый в истории двухдневный бизнес-саммит «Мир возможностей: Россия – АСЕАН». В нем приняло участие около 350 представителей политических, академических и бизнес-кругов из 24 стран, 10 из которых – Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа – непосредственно входят в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Форум прошел в малазийской столице Куала-Лумпуре, который возглавит региональную ассоциацию в 2025 г.

Акцент мероприятия сделан на взаимодействие в вопросах торговли и экспорта, энергетики, цифровой трансформации и информационной безопасности, а также технологий, инноваций, образования, медицины и туризма. Форум с российской стороны организовал фонд «Росконгресс» (это первое такое крупное событие под брендом Roscongress International) при поддержке Минпромторга, властей и торгового дома Татарстана, компаний «Новатэк» и «Коулстар». С малазийской соорганизатором стала Корпорация по развитию внешней торговли при минторге страны (MATRADE) и малазийский бизнес-совет АСЕАН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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