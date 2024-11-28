Чем важен запуск бизнес-форума Россия – АСЕАН

Акцент мероприятия сделан на взаимодействие в вопросах торговли и экспорта, энергетики, цифровой трансформации и информационной безопасности, а также технологий, инноваций, образования, медицины и туризма. Форум с российской стороны организовал фонд «Росконгресс» (это первое такое крупное событие под брендом Roscongress International) при поддержке Минпромторга, властей и торгового дома Татарстана, компаний «Новатэк» и «Коулстар». С малазийской соорганизатором стала Корпорация по развитию внешней торговли при минторге страны (MATRADE) и малазийский бизнес-совет АСЕАН.