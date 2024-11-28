Чем важен запуск бизнес-форума Россия – АСЕАН

Чем важен запуск бизнес-форума Россия – АСЕАНОн может стать средством укрепления еще слабых связей Москвы с регионом
В среду, 27 ноября, завершился первый в истории двухдневный бизнес-саммит «Мир возможностей: Россия – АСЕАН». В нем приняло участие около 350 представителей политических, академических и бизнес-кругов из 24 стран, 10 из которых – Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа – непосредственно входят в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Форум прошел в малазийской столице Куала-Лумпуре, который возглавит региональную ассоциацию в 2025 г.
Акцент мероприятия сделан на взаимодействие в вопросах торговли и экспорта, энергетики, цифровой трансформации и информационной безопасности, а также технологий, инноваций, образования, медицины и туризма. Форум с российской стороны организовал фонд «Росконгресс» (это первое такое крупное событие под брендом Roscongress International) при поддержке Минпромторга, властей и торгового дома Татарстана, компаний «Новатэк» и «Коулстар». С малазийской соорганизатором стала Корпорация по развитию внешней торговли при минторге страны (MATRADE) и малазийский бизнес-совет АСЕАН.