Эксперты заявили о необходимости контроля за банками для снижения инфляции

Эксперты заявили о необходимости контроля за банками для снижения инфляцииУжесточение условий кредитования приведет к замедлению инфляции и экономики
Ужесточение минимальных требований достаточности капитала банков может ограничить корпоративное кредитование и привести к замедлению инфляции, заявили главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец и управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин в ходе вебинара «ДКП-2025: «в яблочко» или «в молоко»?» рейтингового агентства Эксперт РА.
Банк России недвусмысленно демонстрирует, что надо именно остановить кредитование, и с потребительскими кредитами это уже происходит, заявила Донец. Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Подругина указывает на то, что динамика кредитования реального сектора была чувствительнее к росту ставки и отреагировала снижением уже при повышении до 12%, однако при ставке 16% и выше динамика кредитов таким предприятиям практически не менялась. А вот кредиты финансовому сектору резко ускорили рост после повышения ставки до 12% и начали снижаться лишь на фоне ставки в 18% и выше.
Денежно-кредитные условия ужесточаются на протяжении 2024 г. вместе с ростом ключевой ставки до 21%, но в основном повышается уровень процентных ставок по всем секторам рынка, говорится в докладе к вебинару «Эксперт РА». Но показатели объема кредитования не замедляются, в связи с этим в июле 2024 г. Банк России повысил оценку нейтральной ставки, сохранение которой в качестве ключевой обеспечивает нейтральную денежно-кредитную политику, на 1,5 п. п., до 7,5–8,5%, отмечают аналитики агентства.
Кроме ставки, для сокращения кредитного портфеля очень эффективны меры по нормативам достаточности капитала, хотя их назначение заключается не в этом, а в поддержании финансовой стабильности, подчеркнула Донец. В современной системе кредит делается из капитала, а не депозитов, которые притягивают ликвидность за счет высоких ставок, добавила она. При этом, по мнению Донец, большое количество инструментов сдерживания кредитования избыточно и «сводит с ума». По ее словам, на государственном уровне существует позиция, что кредит – это опасно, и политика Центрального банка соответствует общей стратегии «затягивания поясов».
В ноябре 2024 г. ЦБ уточнил срок введения антициклической надбавки – она будет составлять 0,25% уже с 1 февраля следующего года, а с 1 июля 2025 г. примет значение в 0,5%. Антициклическая надбавка концептуально существует с 2016 г., но установлена на ненулевом уровне впервые, подчеркивают аналитики «Эксперт РА». Она относится не к мерам денежно-кредитной политики, а к макропруденциальным мерам, то есть направленным на поддержание финансовой стабильности. «Однако введение этой надбавки свидетельствует о следующем: Центральный банк считает, что кредитный цикл уверенно занял восходящую фазу», – подчеркивают в «Эксперт РА».
Для корпоративного сектора ставки по кредитам становятся запретительными, это ситуация чрезмерной жесткости, поэтому в будущем мы увидим достаточно резкое торможение кредитования на фоне жесткого норматива по капиталу, считает Сусин. В совокупности это может привести к реализации кредитных рисков в экономике, так как отдельные игроки на рынке не смогут получить рефинансирование или нарастить долг, отмечает Сусин. Он подчеркивает, что невозможно замедлить инфляцию без замедления роста номинальной выручки – при этом сохранятся достаточно высокие ставки и высокая долговая нагрузка. «Сверхжесткая денежно-кредитная политика Центрального банка компенсирует щедрость бюджета и структурные проблемы, связанные с санкциями и ограничениями предложения. В условиях нечувствительности части отраслей к ставкам другие отрасли платят за это двойную цену», – говорится в исследовании «Эксперт РА».
Донец считает, что в следующем году вероятна рецессия, а рост инфляции будет неравномерным в течение 2025 г., к концу года цены могут начать замедляться вместе с экономикой. По словам Сусина, рынок должен поверить, что ставка в реальном выражении будет высокой, пока ЦБ не добьется своей цели. Реальная ставка 8–10% на протяжении длительного периода времени может стабилизировать ситуацию с инфляцией, но это может сопровождаться ухудшением экономической динамики, в следующем году мы можем увидеть более резкое замедление экономики, прогнозирует Сусин.
Но стагфляция в 2025 г. не является базовым сценарием, хотя ее риск увеличился за последние месяцы, отмечают аналитики «Эксперт РА». Чтобы избежать этой угрозы, ЦБ придется маневрировать между чрезмерно высокими ставками, способными радикально замедлить экономику, не уменьшив инфляции, и слишком низкими ставками, которые не обеспечат сокращения инфляции и инфляционных ожиданий, поясняют авторы исследования.
Этот риск не стоит переоценивать, нужно просто дождаться эффекта от процентных ставок, он еще не дошел до экономики, только сейчас можно видеть эффект от повышения ключевой ставки до 16%, которое произошло еще в декабре 2023 г., подчеркивает Сусин. При этом, вопреки теории о том, что стагфляция сопровождается высокой безработицей, это не обязательное условие, считают эксперты. Донец говорит, что запуск стагфляции происходит, когда есть издержки на дефицитные необходимые товары, на которые нельзя повлиять рыночными способами, и можно только переложить их в цены. Уровень безработицы в России в октябре вновь обновил исторический минимум, составив 2,3% без учета фактора сезонности, следует из ежемесячного доклада Росстата о социально-экономическом положении России.
Сусин обращает внимание на то, что при стагфляции инфляционные ожидания устойчиво повышены и находятся впереди инфляции, это возможно и в условиях низкой безработицы и низкой производительности труда. В октябре инфляционные ожидания оставались высокими, население ожидало инфляцию на уровне 13,4%, при этом та его часть, которая имеет сбережения, – на уровне 12,1%, тогда как население, не имеющее сбережений, – на уровне 15%. Инфляционные ожидания предприятий в октябре 2024 г. составили 23,3% при среднем за III квартал 2024 г. уровне в 21,6%.