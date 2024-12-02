Эксперты заявили о необходимости контроля за банками для снижения инфляции

Этот риск не стоит переоценивать, нужно просто дождаться эффекта от процентных ставок, он еще не дошел до экономики, только сейчас можно видеть эффект от повышения ключевой ставки до 16%, которое произошло еще в декабре 2023 г., подчеркивает Сусин. При этом, вопреки теории о том, что стагфляция сопровождается высокой безработицей, это не обязательное условие, считают эксперты. Донец говорит, что запуск стагфляции происходит, когда есть издержки на дефицитные необходимые товары, на которые нельзя повлиять рыночными способами, и можно только переложить их в цены. Уровень безработицы в России в октябре вновь обновил исторический минимум, составив 2,3% без учета фактора сезонности, следует из ежемесячного доклада Росстата о социально-экономическом положении России.