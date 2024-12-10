Минфин в декабре может нарастить расходы бюджета до 7 трлн рублей

Минфин в декабре может нарастить расходы бюджета до 7 трлн рублейВлияние на инфляцию эти траты уже вряд ли окажут, считают эксперты
Расходы федерального бюджета за 11 месяцев 2024 г. составили 33,04 трлн руб., что выше уровня предыдущего года на 23,7%, следует из данных Минфина. Доходы оцениваются в 32,65 трлн руб., что на 25,8% выше поступлений за аналогичный период 2023 г.
За ноябрь расходы из госказны составили 3,15 трлн руб., доходы – 2,98 трлн руб. Такие данные получаются исходя из разницы оценки исполнения за 10 и 11 месяцев. Месячный дефицит казны, таким образом, составил 168 млрд руб.
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