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/ Экономика

Минфин в декабре может нарастить расходы бюджета до 7 трлн рублей

Влияние на инфляцию эти траты уже вряд ли окажут, считают эксперты
Ксения Котченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Расходы федерального бюджета за 11 месяцев 2024 г. составили 33,04 трлн руб., что выше уровня предыдущего года на 23,7%, следует из данных Минфина. Доходы оцениваются в 32,65 трлн руб., что на 25,8% выше поступлений за аналогичный период 2023 г.

За ноябрь расходы из госказны составили 3,15 трлн руб., доходы – 2,98 трлн руб. Такие данные получаются исходя из разницы оценки исполнения за 10 и 11 месяцев. Месячный дефицит казны, таким образом, составил 168 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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