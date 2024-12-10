Минфин в декабре может нарастить расходы бюджета до 7 трлн рублей

Расходы федерального бюджета за 11 месяцев 2024 г. составили 33,04 трлн руб., что выше уровня предыдущего года на 23,7%, следует из данных Минфина. Доходы оцениваются в 32,65 трлн руб., что на 25,8% выше поступлений за аналогичный период 2023 г.