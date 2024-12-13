Весь госзаказ на IT-разработку могут сосредоточить в центре экспертизы Минцифры

ЦЭКИ (до 2015 г. – ВНИИ проблем вычислительной техники и информатизации) был основан в 1971 г. как НИИ при Государственном комитете СССР по науке и технике. Сейчас центр работает с органами государственной власти и проверяет, соответствуют ли госстандарту информационные системы. ЦЭКИ также проводит мониторинг деятельности госорганов, отслеживает процесс цифровизации субъектов РФ и формирует рейтинг регионов. В начале декабря 2024 г. на сайте ЦЭКИ появилась информация о назначении новым руководителем центра Алексея Чукарина, который до этого был директором департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры, на это обратил внимание портал TAdviser.