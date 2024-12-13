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Весь госзаказ на IT-разработку могут сосредоточить в центре экспертизы Минцифры

Эксперты опасаются задержек с информатизацией из-за «узкого горлышка» согласований
Екатерина Кинякина
Анна Устинова
Вице-премьер Дмитрий Григоренко и министр цифрового развития Максут Шадаев (на фото слева направо) намерены ввести систему одного окна для согласования госзакупок софта и другой IT-продукции
Вице-премьер Дмитрий Григоренко и министр цифрового развития Максут Шадаев (на фото слева направо) намерены ввести систему одного окна для согласования госзакупок софта и другой IT-продукции / Дмитрий Астахов / РИА Новости

ФБГУ «Центр экспертизы и координации информатизации» (ЦЭКИ), подведомственное Минцифры, может стать единым центром согласования IT-расходов всех государственных органов власти. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко (курирует в том числе IT-отрасль). Новый порядок может вступить в силу после утверждения проекта постановления правительства, разработанного Минцифры и опубликованного на портале нормативно-правовых актов 9 декабря.

ЦЭКИ (до 2015 г. – ВНИИ проблем вычислительной техники и информатизации) был основан в 1971 г. как НИИ при Государственном комитете СССР по науке и технике. Сейчас центр работает с органами государственной власти и проверяет, соответствуют ли госстандарту информационные системы. ЦЭКИ также проводит мониторинг деятельности госорганов, отслеживает процесс цифровизации субъектов РФ и формирует рейтинг регионов. В начале декабря 2024 г. на сайте ЦЭКИ появилась информация о назначении новым руководителем центра Алексея Чукарина, который до этого был директором департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры, на это обратил внимание портал TAdviser.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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