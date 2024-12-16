Власти планируют снизить коэффициенты риска по кредитам для ГЧП-проектов

Власти планируют снизить коэффициенты риска по кредитам для ГЧП-проектовПубличное обсуждение концепции запланировано на начало следующего года
Минэкономразвития, ЦБ и крупнейшие банки сейчас прорабатывают вопрос снижения коэффициентов риска по кредитам, выдаваемым на реализацию проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минэка. Сейчас у банков для ГЧП-проектов коэффициент риска составляет 100%.
Предполагается, что пониженные коэффициенты риска будут применяться, если при реализации ГЧП-проекта заключено так называемое прямое соглашение, по условиям которого публичная сторона (ею может быть Россия, отдельный субъект или муниципалитет. – «Ведомости») берет на себя обязанность вернуть кредит за инвестора в случае досрочного прекращения контракта, пояснил представитель министерства. При этом банк должен иметь возможность самостоятельно инициировать досрочное прекращение соглашения, если обязательства перед ним не выполняются, добавил он.