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/ Экономика

Власти планируют снизить коэффициенты риска по кредитам для ГЧП-проектов

Публичное обсуждение концепции запланировано на начало следующего года
Дарья Мосолкина
Поддержать институт ГЧП могут налоговые льготы и предоставление частным инвесторам гарантий сохранения своих прав на проекты, что очень актуально на фоне последних случаев деприватизации активов
Поддержать институт ГЧП могут налоговые льготы и предоставление частным инвесторам гарантий сохранения своих прав на проекты, что очень актуально на фоне последних случаев деприватизации активов / Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития, ЦБ и крупнейшие банки сейчас прорабатывают вопрос снижения коэффициентов риска по кредитам, выдаваемым на реализацию проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минэка. Сейчас у банков для ГЧП-проектов коэффициент риска составляет 100%.

Предполагается, что пониженные коэффициенты риска будут применяться, если при реализации ГЧП-проекта заключено так называемое прямое соглашение, по условиям которого публичная сторона (ею может быть Россия, отдельный субъект или муниципалитет. – «Ведомости») берет на себя обязанность вернуть кредит за инвестора в случае досрочного прекращения контракта, пояснил представитель министерства. При этом банк должен иметь возможность самостоятельно инициировать досрочное прекращение соглашения, если обязательства перед ним не выполняются, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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