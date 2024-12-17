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/ Экономика

Эксперты РАН оценили отношение россиян к изменению ключевой ставки

Ее повышение не снижает опасений населения из-за роста цен
Ксения Котченко
С ростом неопределенности будущего и невозможностью оценить риски финансовых решений у двух третей россиян снизилась готовность менять уже сложившиеся установки экономического поведения
С ростом неопределенности будущего и невозможностью оценить риски финансовых решений у двух третей россиян снизилась готовность менять уже сложившиеся установки экономического поведения / Евгений Разумный / Ведомости

В декабре 2024 г. ученые РАН провели онлайн-эксперимент среди населения, изучив, как изменение ставки ЦБ влияет на финансовые установки. Лишь 10% участников исследования верят в то, что повышение ключевой ставки способно снизить инфляцию, а с утверждением, что это позволяет избежать экономического кризиса, согласились 16%, следует из результатов исследования. Выводы изложены в квартальном прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, подготовленном совместно с Институтом психологии РАН и Институтом психолого-экономических исследований (ИПЭИ). «Ведомости» с ним ознакомились.

Участникам онлайн-эксперимента предъявлялась новость с информацией о ставке. Контрольная группа получала текст о том, что ставка останется на том же уровне, экспериментальная группа 1 – о повышении до 23%, группа 2 – о планах ЦБ снизить ставку в январе 2025 г. без указания конкретных цифр. Эксперимент показал, что между тремя группами не было различий в готовности к снятию средств для приобретения дорогостоящих товаров и услуг, инвестированию в акции, облигации, золото, недвижимость, валюту, криптовалюту и собственное дело. Ученые пришли к выводу, что ожидать реакции на изменение ставки следует только от высокодоходных групп россиян. Они готовы переложить деньги на более выгодный счет при росте ставки, а в случае ее снижения более склонны снять деньги для приобретения дорогостоящих товаров, говорится в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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