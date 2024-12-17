Эксперты РАН оценили отношение россиян к изменению ключевой ставки

Участникам онлайн-эксперимента предъявлялась новость с информацией о ставке. Контрольная группа получала текст о том, что ставка останется на том же уровне, экспериментальная группа 1 – о повышении до 23%, группа 2 – о планах ЦБ снизить ставку в январе 2025 г. без указания конкретных цифр. Эксперимент показал, что между тремя группами не было различий в готовности к снятию средств для приобретения дорогостоящих товаров и услуг, инвестированию в акции, облигации, золото, недвижимость, валюту, криптовалюту и собственное дело. Ученые пришли к выводу, что ожидать реакции на изменение ставки следует только от высокодоходных групп россиян. Они готовы переложить деньги на более выгодный счет при росте ставки, а в случае ее снижения более склонны снять деньги для приобретения дорогостоящих товаров, говорится в исследовании.