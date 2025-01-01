Какие налоговые изменения ждут бизнес и граждан в новом году

Норма о праве муниципалитетов вводить на своей территории туристический налог также вошла в число масштабных изменений в НК РФ, вступивших в силу с начала 2025 г. Им облагаются услуги по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения, которые включены в специальный реестр, предусмотренный профильным законом «Об основах туристской деятельности в РФ». Облагаемой базой служит стоимость таких услуг. Согласно поправкам, муниципалитеты вправе самостоятельно определять ставку налога, но в пределах, установленных законом: в 2025 г. она должна составить не более 1%, далее в течение четырех лет порог будет расти на 1% в год и к 2029 г. составит уже 5%. Кроме того, законом установлена минимальная сумма налога, которую необходимо уплатить независимо от стоимости проживания: она рассчитывается путем умножения количества суток проживания на 100 руб. Платить его необходимо будет каждый квартал.