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/ Экономика

Власти обсуждают дополнительную индексацию стоимости госконтрактов в стройке

По оценке экспертов, разница между начальной ценой контракта и действительной стоимостью объекта достигает 28%
Дарья Мосолкина
Анастасия Бойко
Бизнес предложил скорректировать порядок пересчета цены госконтрактов в строительстве, поскольку он не учитывает ситуацию опережающей инфляции
Бизнес предложил скорректировать порядок пересчета цены госконтрактов в строительстве, поскольку он не учитывает ситуацию опережающей инфляции / Андрей Гордеев / Ведомости

Минстрой совместно с Минфином прорабатывают механизм изменения стоимости госконтрактов на строительство «в рамках их исполнения» с учетом индексов, выпускаемых Минстроем (индексы стоимости строительных материалов формируются на основе мониторинга Главгосэкспертизы и обновляются ежеквартально. – «Ведомости»), сообщил замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев, выступая на профильном круглом столе в Совете Федерации 28 января.

С предложением скорректировать порядок пересчета цены контрактов ранее выступал бизнес. В частности, Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) предложила правительству включить в федеральные законы № 44 (о госзакупках) и № 223 (о закупках госкомпаний) механизм обязательного ежегодного пересчета начальной (максимальной) цены госконтрактов (НМЦК) на выполнение строительных работ (а также реконструкции и капитальному ремонту). Об этом «Ведомостям» сообщила генеральный директор НАИК Мария Ярмольчук. Действующий порядок определения НМЦК построен на условиях твердой договорной цены с учетом прогнозной инфляции по данным Минэка, а механизм пересчета цен в условиях опережающей инфляции отсутствует, пояснила Ярмольчук. Разница между НМЦК и фактической ценой контракта составляет в среднем 28%, добавила она. Изменение стоимости работ предлагается производить при помощи формулы с использованием актуальных агрегированных индексов-дефляторов в строительной отрасли, пояснила Ярмольчук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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