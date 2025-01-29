Власти обсуждают дополнительную индексацию стоимости госконтрактов в стройке

С предложением скорректировать порядок пересчета цены контрактов ранее выступал бизнес. В частности, Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) предложила правительству включить в федеральные законы № 44 (о госзакупках) и № 223 (о закупках госкомпаний) механизм обязательного ежегодного пересчета начальной (максимальной) цены госконтрактов (НМЦК) на выполнение строительных работ (а также реконструкции и капитальному ремонту). Об этом «Ведомостям» сообщила генеральный директор НАИК Мария Ярмольчук. Действующий порядок определения НМЦК построен на условиях твердой договорной цены с учетом прогнозной инфляции по данным Минэка, а механизм пересчета цен в условиях опережающей инфляции отсутствует, пояснила Ярмольчук. Разница между НМЦК и фактической ценой контракта составляет в среднем 28%, добавила она. Изменение стоимости работ предлагается производить при помощи формулы с использованием актуальных агрегированных индексов-дефляторов в строительной отрасли, пояснила Ярмольчук.