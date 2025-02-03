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Власти обновляют условия субсидирования ставки по льготным кредитным программам

В условиях ограниченных бюджетных ресурсов это вынужденная мера
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Правительство (на фото слева направо министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников) по поручению президента совершенствует механизм реализации льготных кредитных программ
Правительство (на фото слева направо министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников) по поручению президента совершенствует механизм реализации льготных кредитных программ / Дмитрий Астахов / РИА Новости

Максимальный размер субсидии из бюджета по программе льготных займов для малого и среднего бизнеса («1764» – названа по номеру постановления правительства), которую реализует Минэк, будет ограничен 6% в период действия ключевой ставки выше 12% (сейчас составляет 21%). Это следует из решения о порядке предоставления субсидии от 20 января (есть у «Ведомостей»). Прежние условия по программе «1764» предполагали, что максимальный размер субсидии ограничен 9,75%. Эти деньги получают банки для возмещения недополученных доходов по льготным кредитам.

Условия субсидирования по программе «Промышленная ипотека» менять не придется, сейчас с Минфином обсуждается объем финансирования и лимиты, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник. Она была запущена в 2022 г. и предполагает выдачу промышленным компаниям льготных кредитов на покупку, строительство или реконструкцию объектов производственной недвижимости. Конечная ставка составляет 14% годовых для технологических компаний и 16% – для иных заемщиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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