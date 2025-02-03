Власти обновляют условия субсидирования ставки по льготным кредитным программам

Максимальный размер субсидии из бюджета по программе льготных займов для малого и среднего бизнеса («1764» – названа по номеру постановления правительства), которую реализует Минэк, будет ограничен 6% в период действия ключевой ставки выше 12% (сейчас составляет 21%). Это следует из решения о порядке предоставления субсидии от 20 января (есть у «Ведомостей»). Прежние условия по программе «1764» предполагали, что максимальный размер субсидии ограничен 9,75%. Эти деньги получают банки для возмещения недополученных доходов по льготным кредитам.