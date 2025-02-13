Новые регионы уменьшили зависимость от дотаций

Совокупные доходы консолидированных бюджетов вошедших в состав России субъектов снизились на 13% до 567,6 млрд руб. в 2024 г. с 653,4 млрд руб. в 2023 г. При этом новые регионы нарастили собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления). В абсолютном выражении больше всего они были в ДНР – 91,5 млрд руб., что почти на 70% больше, чем в 2023 г. Из них большая часть – это налоговые поступления: они составили 86,6 млрд руб. На неналоговые доходы ДНР пришлось 4,9 млрд руб.