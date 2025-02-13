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/ Экономика

Новые регионы уменьшили зависимость от дотаций

В прошлом году наблюдался рост собственных доходов и снижение безвозмездных поступлений
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
SERGEI ILNITSKY / EPA / ТАСС
SERGEI ILNITSKY / EPA / ТАСС

Доля безвозмездных поступлений в бюджеты четырех новых регионов уменьшилась в 2024 г. по сравнению с 2023 г., подсчитали «Ведомости» на основе данных из «Электронного бюджета». В Донецкой Народной Республике (ДНР) их доля снизилась до 65% с 82%, в Луганской (ЛНР) – до 63% с 80%, в Херсонской области – до 76% с 90%, в Запорожской – до 65% с 89%. К безвозмездным поступлениям относятся дотации, субсидии, субвенции и иные трансферты из бюджетной системы и госорганизаций.

Совокупные доходы консолидированных бюджетов вошедших в состав России субъектов снизились на 13% до 567,6 млрд руб. в 2024 г. с 653,4 млрд руб. в 2023 г. При этом новые регионы нарастили собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления). В абсолютном выражении больше всего они были в ДНР – 91,5 млрд руб., что почти на 70% больше, чем в 2023 г. Из них большая часть – это налоговые поступления: они составили 86,6 млрд руб. На неналоговые доходы ДНР пришлось 4,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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