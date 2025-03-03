Зарплаты росли в декабре рекордными за последние 16 лет темпами

Средние зарплаты по России в последний месяц 2024 г. составили 128 665 руб. (до вычета налогов, с учетом премий и надбавок). При этом в ряде регионов средние зарплаты оказались вдвое больше. Например, в Москве средние начисленные зарплаты в декабре составили 281 778 руб., в Чукотском автономном округе – 262 061 руб., в Магаданской области – 224 085 руб., в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО; входит в Тюменскую область) – 209 624 руб. Показатель приблизился к 200 000 руб. в Ненецком автономном округе (входит в Архангельскую область). Если сравнивать регионы по динамике зарплат, то быстрее всего в декабре они росли в Татарстане (на 33,4%), Адыгее (32,5%) и Липецкой области (на 32%).