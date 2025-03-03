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Зарплаты росли в декабре рекордными за последние 16 лет темпами

Эксперты связывают это с переносом выплат премий на конец года
Анастасия Бойко
Ксения Котченко

Рост зарплат ускорился в конце прошлого года и оказался рекордным за последние 16 лет. По данным Росстата, опубликованным в ЕМИСС, в декабре среднемесячная номинальная начисленная заработная плата россиян увеличилась на 21,9% в годовом выражении. Это максимальный показатель с ноября 2008 г., когда зарплаты выросли на 22% в годовом выражении. Близкое к этому значение было зафиксировано и в марте прошлого года – 21,6%.

Средние зарплаты по России в последний месяц 2024 г. составили 128 665 руб. (до вычета налогов, с учетом премий и надбавок). При этом в ряде регионов средние зарплаты оказались вдвое больше. Например, в Москве средние начисленные зарплаты в декабре составили 281 778 руб., в Чукотском автономном округе – 262 061 руб., в Магаданской области – 224 085 руб., в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО; входит в Тюменскую область) – 209 624 руб. Показатель приблизился к 200 000 руб. в Ненецком автономном округе (входит в Архангельскую область). Если сравнивать регионы по динамике зарплат, то быстрее всего в декабре они росли в Татарстане (на 33,4%), Адыгее (32,5%) и Липецкой области (на 32%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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