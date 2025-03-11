Трамп пригрозил Канаде пошлинами, способными обрушить автопром

«Искусственная линия разделения, проведенная много лет назад, наконец исчезнет, и у нас будет самая безопасная и самая красивая страна в мире. И ваш прекрасный гимн «O, Канада» будет продолжать звучать, но теперь как символ великого и могущественного штата в составе величайшей нации, которую когда-либо видел мир!» – заключил Трамп.