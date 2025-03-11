Трамп пригрозил Канаде пошлинами, способными обрушить автопром

Трамп пригрозил Канаде пошлинами, способными обрушить автопромОн высказался после объявления Онтарио о росте тарифов на электроэнергию для США
Президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае если Канада не откажется от своих затянувшихся пошлин, он значительно повысит тарифы на автомобили, импортируемые в США. По его словам, этот шаг может фактически привести к парализации канадской автомобильной промышленности.
Трамп выпустил заявление в своей сети Truth Social в свете объявления провинцией Канады Онтарио 25%-ного увеличения тарифов на электроэнергию, поставляемую в США, в ответ на американские пошлины. Трамп также сообщил, что с завтрашнего дня Вашингтон увеличивает пошлины на канадские сталь и алюминий с 25 до 50%.
Он сообщил, что вскоре объявит о введении режима национальной чрезвычайной ситуации в сфере энергетики в регионе, затронутом канадскими пошлинами. Онтарио поставляет электроэнергию в Миннесоту, Нью-Йорк и Мичиган. «Это позволит США быстро принять необходимые меры для устранения этой оскорбительной угрозы со стороны Канады», – сказал Трамп.
Кроме того, президент США призвал Канаду немедленно отменить фермерские пошлины на молочную продукцию, которые, по его словам, сейчас достигают от 250% до 390%.
«Если Канада не отменит и другие вопиющие долгосрочные тарифы, я существенно увеличу начиная со 2 апреля тарифы на автомобили, поступающие в США, что фактически приведет к полному закрытию автомобильной промышленности в Канаде», – заявил американский президент.
При этом Трамп подчеркнул, что такие автомобили можно без труда производить на территории США.
Он также предупредил, что Канада вносит крайне незначительный вклад в обеспечение собственной национальной безопасности, полагаясь при этом на военную защиту со стороны США.
По его словам, США ежегодно тратят на поддержку Канады свыше $200 млрд, подчеркнув, что такая ситуация не может продолжаться дальше.
«Единственное разумное решение – чтобы Канада стала нашим дорогим 51-ым штатом, – сказал он. – Это сделает все тарифы и все прочее совершенно неактуальным. Канадские налоги будут существенно снижены, они станут безопаснее – как в военном, так и в других аспектах – как никогда раньше».
Трамп добавил, что это приведет к исчезновению проблем на северной границе и к тому, что США станут «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо, а Канада станет важной частью этого».
«Искусственная линия разделения, проведенная много лет назад, наконец исчезнет, и у нас будет самая безопасная и самая красивая страна в мире. И ваш прекрасный гимн «O, Канада» будет продолжать звучать, но теперь как символ великого и могущественного штата в составе величайшей нации, которую когда-либо видел мир!» – заключил Трамп.
Президент США подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». 2 февраля. Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%.
Впоследствии он отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц, они были запущены с 4 марта. Затем Трамп подписал указ, которым отсрочил их начало до 2 апреля. Послабление распространяется на товары из этих двух стран, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение.
При этом 7 марта американский лидер объявил, что введет ответные пошлины на канадские молочные продукты и пиломатериалы, если Оттава не снизит свои пошлины на американские товары. Министр финансов Канады Доминик Леблан в соцсети X сообщил, что страна не будет вводить вторую волну тарифов на товары из США до 2 апреля.