Как нормализация спроса повлияет на ключевую ставку

Меры Банка России в 2024 г. позволили предотвратить раскручивание инфляционной спирали, говорится в годовом отчете регулятора. Без повышения ключевой ставки до максимального уровня – 21% – «последствия для экономики и благосостояния людей оказались бы гораздо серьезнее», говорится в материалах ЦБ. В начале этого года ЦБ отмечает нормализацию баланса спроса и производственных возможностей экономики. Инфляция замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, слова которой приводятся в отчете.