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Как нормализация спроса повлияет на ключевую ставку

Пока факторов для однозначного решения недостаточно, считают эксперты
Ксения Котченко
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Меры Банка России в 2024 г. позволили предотвратить раскручивание инфляционной спирали, говорится в годовом отчете регулятора. Без повышения ключевой ставки до максимального уровня – 21% – «последствия для экономики и благосостояния людей оказались бы гораздо серьезнее», говорится в материалах ЦБ. В начале этого года ЦБ отмечает нормализацию баланса спроса и производственных возможностей экономики. Инфляция замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, слова которой приводятся в отчете.

«Производственные возможности продолжают расширяться, а вот спрос становится более сбалансированным и не ведет к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля», – отмечается в отчете. По оценке Банка России, переход к более сбалансированным темпам кредитования уменьшит импульс к избыточному расширению спроса и, следовательно, обеспечит возобновление дезинфляции в первой половине 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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