Бизнес предупредил о рисках удорожания иностранных товаров на маркетплейсах

Новые поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС, регулирующие правила трансграничной электронной торговли, приведут к тому, что продукция иностранных маркетплейсов станет дороже, чем товары, ввозимые в Россию через дистрибуторов. Об этом рассказала президент Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки Галина Донцова на совместном заседании совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по внешнеэкономической деятельности и совета ТПП по развитию электронной коммерции 31 марта. В своей презентации Донцова сравнила две ситуации импорта – трансграничную торговлю в розницу (b2c) и коммерческий импорт через дистрибутора (b2b), расчеты по которому проводятся в условных единицах (УЕ). Если в b2b-продаже стоимость составляет, например, 90 УЕ, то для b2c она будет равна примерно 150 УЕ, следует из расчетов ассоциации.