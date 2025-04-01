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Бизнес предупредил о рисках удорожания иностранных товаров на маркетплейсах

После вступления в силу новых правил электронной торговли в ЕАЭС такая продукция станет дороже коммерческого импорта
Дарья Мосолкина

Новые поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС, регулирующие правила трансграничной электронной торговли, приведут к тому, что продукция иностранных маркетплейсов станет дороже, чем товары, ввозимые в Россию через дистрибуторов. Об этом рассказала президент Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки Галина Донцова на совместном заседании совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по внешнеэкономической деятельности и совета ТПП по развитию электронной коммерции 31 марта. В своей презентации Донцова сравнила две ситуации импорта – трансграничную торговлю в розницу (b2c) и коммерческий импорт через дистрибутора (b2b), расчеты по которому проводятся в условных единицах (УЕ). Если в b2b-продаже стоимость составляет, например, 90 УЕ, то для b2c она будет равна примерно 150 УЕ, следует из расчетов ассоциации.

В декабре 2023 г. страны союза одобрили изменения в свой договор и Таможенный кодекс, выделяющие электронную торговлю в отдельный вид коммерческой деятельности. Поправки определяют, какие товары следует относить к e-commerce, вводят статус нового участника ВЭД – оператора электронной торговли (такой статус смогут получать, например, иностранные маркетплейсы), а также отдельную декларацию на такую продукцию. После их вступления в силу в отношении продукции трансграничной торговли будет введена единая импортная пошлина, а порог беспошлинного ввоза начнет постепенно снижаться вплоть до полного обнуления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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