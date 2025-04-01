Бизнес предупредил о рисках удорожания иностранных товаров на маркетплейсах

Бизнес предупредил о рисках удорожания иностранных товаров на маркетплейсахПосле вступления в силу новых правил электронной торговли в ЕАЭС такая продукция станет дороже коммерческого импорта
Новые поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС, регулирующие правила трансграничной электронной торговли, приведут к тому, что продукция иностранных маркетплейсов станет дороже, чем товары, ввозимые в Россию через дистрибуторов. Об этом рассказала президент Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки Галина Донцова на совместном заседании совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по внешнеэкономической деятельности и совета ТПП по развитию электронной коммерции 31 марта. В своей презентации Донцова сравнила две ситуации импорта – трансграничную торговлю в розницу (b2c) и коммерческий импорт через дистрибутора (b2b), расчеты по которому проводятся в условных единицах (УЕ). Если в b2b-продаже стоимость составляет, например, 90 УЕ, то для b2c она будет равна примерно 150 УЕ, следует из расчетов ассоциации.
В декабре 2023 г. страны союза одобрили изменения в свой договор и Таможенный кодекс, выделяющие электронную торговлю в отдельный вид коммерческой деятельности. Поправки определяют, какие товары следует относить к e-commerce, вводят статус нового участника ВЭД – оператора электронной торговли (такой статус смогут получать, например, иностранные маркетплейсы), а также отдельную декларацию на такую продукцию. После их вступления в силу в отношении продукции трансграничной торговли будет введена единая импортная пошлина, а порог беспошлинного ввоза начнет постепенно снижаться вплоть до полного обнуления.