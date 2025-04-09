Государство оплатит половину расходов компаний на рекламу роботов

Минпромторг возместит 50% всех расходов российских производителей и интеграторов робототехники на конгрессно-выставочные и рекламно-информационные мероприятия по популяризации роботов в стране. Это следует из решения о порядке предоставления субсидии, с которым ознакомились «Ведомости» (подлинность документа подтвердили два собеседника в компаниях – производителях робототехники). Заявки на субсидии будут отбираться на конкурсе, он будет идти по общим правилам, прописанным в 1780-м постановлении правительства от 25 октября 2023 г. (регулирует выдачу госсубсидий), следует из документа.