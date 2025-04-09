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Государство оплатит половину расходов компаний на рекламу роботов

Это позволит компаниям сэкономить на маркетинге и активнее вкладываться в НИОКР
Ника Сизова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минпромторг возместит 50% всех расходов российских производителей и интеграторов робототехники на конгрессно-выставочные и рекламно-информационные мероприятия по популяризации роботов в стране. Это следует из решения о порядке предоставления субсидии, с которым ознакомились «Ведомости» (подлинность документа подтвердили два собеседника в компаниях – производителях робототехники). Заявки на субсидии будут отбираться на конкурсе, он будет идти по общим правилам, прописанным в 1780-м постановлении правительства от 25 октября 2023 г. (регулирует выдачу госсубсидий), следует из документа.

Программа субсидирования направлена на повышение осведомленности о промышленной робототехнике, ее компонентах и российских производителях, цель – увеличить уровень роботизации производств в России. Программа рассчитана до 2029 г. включительно. «Ведомости» направили запрос в Минпромторг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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