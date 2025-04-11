В Минстрое заявили об отсутствии консенсуса в вопросе определения мастер-плана

В Минстрое заявили об отсутствии консенсуса в вопросе определения мастер-планаВ Минэке пообещали решить вопрос «если не в весеннюю, то в осеннюю сессию»
До сих пор отсутствует единая позиция по определению мастер-плана в законодательстве, что осложняет для Минстроя начало разработки таких документов для 200 городов и агломераций. Об этом на совещании комитетов Совета Федерации по экономической политике и по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера заявила директор департамента комплексного развития территорий Минстроя Мария Синичич. «Нет единого мнения, с какой формулировкой выходим в закон по мастер-планированию», – сказала она. Этот вопрос поднял сенатор Евгений Богомазов, поинтересовавшийся, каким образом разрабатывать мастер-планы развития Вологды и Череповца при отсутствии легального определения этого понятия в законодательстве.
Директор департамента планирования территориального развития Минэкономразвития Дмитрий Дегтярев рекомендовал провести предварительную подготовку к разработке мастер-планов на уровне региона. Комментарий представителя Минэка вызвал вопросы у сенатора Олега Голова: «Как можно провести предварительную работу, если нет никаких методических документов? <...> В Бюджетном кодексе какую статью предусматривать? Бюджетный кодекс четко подразумевает: если есть статья расходов, она должна быть использована. На основании чего? У нас нет законодательного определения мастер-плана». Дегтярев ответил, что Минэк делает «все возможное, для того чтобы ускорить принятие мастер-планов в законодательстве». «Вопрос достаточно непростой, там достаточно много лиц, которые участвуют в разработке концепции законодательства. Скорее всего, если не в весеннюю, то в осеннюю сессию мы этот вопрос решим», – заявил он. Кроме того, Дегтярев пообещал, что в первом полугодии ведомство постарается выпустить методические рекомендации для регионов.
Сенатор Виктор Калашников напомнил, что «есть хороший опыт по подготовке мастер-планов по городам Дальнего Востока», утвержденных в 2023 и 2024 гг. «Мы примем закон [о мастер-планах], а назавтра, уважаемые субъекты, давайте включайтесь, засучив рукава, в работу – неправильный подход. Неправильный», – заметил он. Калашникова поддержал представляющий Омскую область Иван Евстифеев, предложивший Дегтяреву приехать в Омск в командировку. «У нас должны все сейчас подпрыгнуть, из-за того что вы немножко где-то недотягиваете эту историю? И пойти в бой, да? Давайте, регионы, начинайте! Вы потом эти правила примете в последний момент, как правило, перед Новым годом», – заявил сенатор. Затем, по мнению Евстифеева, регионы начнут «благополучно дергать».
Мастер-планы 200 городов и агломераций
Ни в федеральных органах исполнительной власти, ни в экспертной среде не сложилось единого видения, как именно закрепить понятие мастер-плана в нормативке, говорит директор центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский. «В прошлом году Минстроем уже была предпринята попытка закрепить мастер-планы в Градостроительном кодексе, приравняв их к единому документу территориального планирования и градостроительного зонирования. Минэкономразвития ранее предлагало разрабатывать мастер-план как одну из стадий подготовки генерального плана. Неоднократно высказывались предложения, чтобы мастер-планы разрабатывались как один из разделов стратегии социально-экономического развития муниципального образования», – отмечает он. Но разработчикам «часто удобнее, чтобы мастер-план вообще не был закреплен в нормативном поле».
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял 26 декабря 2024 г., что легальное определение мастер-плана планируется ввести в весеннюю сессию. «Ведомости» направили запрос представителю Хуснуллина.