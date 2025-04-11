В Минстрое заявили об отсутствии консенсуса в вопросе определения мастер-плана

Директор департамента планирования территориального развития Минэкономразвития Дмитрий Дегтярев рекомендовал провести предварительную подготовку к разработке мастер-планов на уровне региона. Комментарий представителя Минэка вызвал вопросы у сенатора Олега Голова: «Как можно провести предварительную работу, если нет никаких методических документов? <...> В Бюджетном кодексе какую статью предусматривать? Бюджетный кодекс четко подразумевает: если есть статья расходов, она должна быть использована. На основании чего? У нас нет законодательного определения мастер-плана». Дегтярев ответил, что Минэк делает «все возможное, для того чтобы ускорить принятие мастер-планов в законодательстве». «Вопрос достаточно непростой, там достаточно много лиц, которые участвуют в разработке концепции законодательства. Скорее всего, если не в весеннюю, то в осеннюю сессию мы этот вопрос решим», – заявил он. Кроме того, Дегтярев пообещал, что в первом полугодии ведомство постарается выпустить методические рекомендации для регионов.