Минэк обновил прогноз по курсу рубля в текущем году

Кроме того, на курс влияют объемы продаж на внутреннем рынке, а также приток валюты в страну по другим каналам, добавил представитель Минэка. Еще один важный показатель – покупки и продажи валюты в рамках бюджетного правила, добавил он. Кроме того, влияние на курс может оказывать «фактор разовых продаж-покупок валюты» под конкретные сделки. Представитель Минэка пояснил, что, хоть факторов, воздействующих на курс, не стало больше, «величина их влияния» увеличилась. До конца апреля в России действует обязательное для экспортеров требование о репатриации валютной выручки. Изначально их обязали зачислять на счета в России от 80% выручки, а продавать 90% этого объема. Летом 2024 г. правительство дважды понизило порог зачисления валюты, сейчас он составляет 40%.