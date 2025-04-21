Минэк обновил прогноз по курсу рубля в текущем году

Минэк обновил прогноз по курсу рубля в текущем годуПо сравнению с предыдущим сценарием он укрепится, но сохранит значительную волатильность
Средний курс доллара в текущем году составит 94,3 руб./$, в то время как еще в сентябрьской версии прогноза Минэк ожидал 96,5 руб./$. Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития (есть у «Ведомостей»). Подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства. Он внесен в правительство. Показатель на более длинном горизонте (2026–2027 гг.) министерство пересмотрело незначительно. В 2026 г. Минэк ожидает, что средний курс составит 100,2 руб./$ (прошлый прогноз предусматривал значение в 100 руб./$), в 2027 г. – 103,5 руб./$ вместо 103,2 руб./$. По оценкам министерства, в 2027 г. доллар будет стоить уже 106 руб.
В прогнозе Минэк показывает тренд, при этом волатильность может оставаться довольно большой – отклонения от этого показателя в сторону как снижения, так и повышения в течение года могут быть весьма значительными, уточнил журналистам представитель министерства.
Значительные курсовые колебания сопровождали рубль всю вторую половину 2024 г. После введения 12 июня блокирующих санкций против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария ежедневные скачки достигали 5 руб./$, следует из данных ЦБ. К 29 ноября стоимость одного доллара достигла 109,5 руб., после чего российская валюта при сохранении значительной волатильности начала уверенно укрепляться. Курс на 18 апреля составляет 82 руб./$. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в феврале назвала колебания временными и связала их с внешними факторами. В конце 2024 г. она признавала, что волатильность повышается после каждой волны антироссийских санкций, так как каждый «раунд» ограничений увеличивает издержки на проведение международных расчетов.
На курс сейчас влияет много факторов, рассказал представитель Минэка. Среди них есть традиционные, например торговый баланс, демонстрирующий снижение импорта. Согласно прогнозу Минэка, торговый баланс сократится с $134,2 млрд в 2024 г. до $86,8 млрд в 2025 г. При снижении экспорта (с $433,8 млрд до $410,6 млрд) импорт будет расти (с $299,6 млрд до $323,8 млрд). По данным Банка России, в I квартале профицит торгового баланса сократился до $32,5 млрд с $34,8 млрд годом ранее, что было обусловлено более масштабным снижением экспорта относительно импорта.
Кроме того, на курс влияют объемы продаж на внутреннем рынке, а также приток валюты в страну по другим каналам, добавил представитель Минэка. Еще один важный показатель – покупки и продажи валюты в рамках бюджетного правила, добавил он. Кроме того, влияние на курс может оказывать «фактор разовых продаж-покупок валюты» под конкретные сделки. Представитель Минэка пояснил, что, хоть факторов, воздействующих на курс, не стало больше, «величина их влияния» увеличилась. До конца апреля в России действует обязательное для экспортеров требование о репатриации валютной выручки. Изначально их обязали зачислять на счета в России от 80% выручки, а продавать 90% этого объема. Летом 2024 г. правительство дважды понизило порог зачисления валюты, сейчас он составляет 40%.
Опрошенные ранее «Ведомостями» аналитики полагают, что рубль «переукреплен» и его ослабление до 100 руб./$ – «вопрос времени». Сценарий возможного падения курса подтверждают и результаты макроопроса ЦБ – аналитики ожидают его среднегодовое значение на уровне 95,2 руб./$ (в первые две недели апреля доллар в среднем стоил 84,83 руб., в марте – 86,02 руб.).
Укрепление рубля в I квартале, по мнению аналитиков, в основном вызвано техническими, а не фундаментальными факторами: закрытием остаточных позиций на Мосбирже, операциями крупных нефинансовых компаний, а также высоким спросом на рубли для уплаты увеличившихся налоговых обязательств и позитивными ожиданиями снижения геополитических рисков. При этом во второй половине года на курс будет негативно влиять в первую очередь снижение сырьевых цен на фоне ожиданий сокращения мировой торговли. Дополнительными факторами для ослабления рубля могут стать непредсказуемость геополитической ситуации и возможные новые санкции США и ЕС против России, отмечали аналитики.