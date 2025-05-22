«Роснано» сменит стратегию инвестирования

«Роснано» совместно с федеральными органами исполнительной власти подготовила несколько сценариев стратегии, сообщил председатель правления управляющей компании «Роснано» Сергей Куликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Теперь «Роснано» не будет привлекать заемные средства и планирует отказаться от венчурных инвестиций за счет государственных средств. «Чтобы сформировать индустриальный фокус, мы стараемся сейчас в новой стратегии сфокусироваться на химии и материалах традиционно, на энергетике и логистике, на экологии, инфраструктуре и безопасности», – подчеркнул Куликов.