«Роснано» сменит стратегию инвестирования

«Роснано» сменит стратегию инвестированияКомпания планирует отказаться от государственных средств в пользу частных
«Роснано» совместно с федеральными органами исполнительной власти подготовила несколько сценариев стратегии, сообщил председатель правления управляющей компании «Роснано» Сергей Куликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Теперь «Роснано» не будет привлекать заемные средства и планирует отказаться от венчурных инвестиций за счет государственных средств. «Чтобы сформировать индустриальный фокус, мы стараемся сейчас в новой стратегии сфокусироваться на химии и материалах традиционно, на энергетике и логистике, на экологии, инфраструктуре и безопасности», – подчеркнул Куликов.
Куликов заявил президенту о завершении кризиса ликвидности в компании. По его словам, коэффициент использования бюджетных средств доведен за последние четыре года до показателя 6,2 (это означает, что на 100 руб. бюджетных средств привлечено 620 руб. внебюджетных. – «Ведомости»), что, по мнению Минфина, «совсем неплохой результат» среди госкомпаний.