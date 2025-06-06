Российский бизнес начал сокращать наем

В 2025 г. российские компании стали менее активно искать сотрудников и сократили количество вакансий. Гиперспрос на персонал, отмечавшийся на рынке в 2023–2024 гг., неожиданно сменился спадом и более спокойным и обдуманным наймом, показала статистика, опубликованная сервисом hh.ru. Согласно этим данным, в январе – апреле 2025 г. в России было открыто на 15% меньше вакансий, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего количество активных предложений о работе сократилось в профессиональных сферах «Управление персоналом, тренинги» (-35%), «Автомобильный бизнес» (-25%), «Сельское хозяйство» (-23%), «Транспорт, логистика, перевозки» (-20%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (-20%), «Закупки» (-20%). Данные портала SuperJob также показывают негативную динамику: общее число вакансий в России снизилось на 11% за год.