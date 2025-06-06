Российский бизнес начал сокращать наем

Российский бизнес начал сокращать наемХотя дефицит кадров во многих отраслях по-прежнему жесточайший
В 2025 г. российские компании стали менее активно искать сотрудников и сократили количество вакансий. Гиперспрос на персонал, отмечавшийся на рынке в 2023–2024 гг., неожиданно сменился спадом и более спокойным и обдуманным наймом, показала статистика, опубликованная сервисом hh.ru. Согласно этим данным, в январе – апреле 2025 г. в России было открыто на 15% меньше вакансий, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего количество активных предложений о работе сократилось в профессиональных сферах «Управление персоналом, тренинги» (-35%), «Автомобильный бизнес» (-25%), «Сельское хозяйство» (-23%), «Транспорт, логистика, перевозки» (-20%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (-20%), «Закупки» (-20%). Данные портала SuperJob также показывают негативную динамику: общее число вакансий в России снизилось на 11% за год.
«Я бы не обозначал это как перелом на рынке труда. Просто работодатели перешли от найма на новые инвестпроекты к замещению вакансий вследствие текучести кадров», – отметил в апреле этого года на девятом Международном форуме труда в Санкт-Петербурге управляющий директор «Авито работы» Дмитрий Пучков. По его мнению, рынок труда словно нашел новую точку опоры: в ней произошла гармонизация отношений работодателей и соискателей – первые стали более спокойно и продуманно нанимать, вторые начали активнее выходить на рынок, чем они делали это в два предыдущих года. «Ведомости» попросили экспертов поделиться наблюдениями в отношении нового тренда.