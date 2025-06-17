Эксперты предложили меры для развития человеческого капитала

Например, в 2022 г. в Европе и Центральной Азии расходы на здравоохранение на душу населения составили $2852, тогда как в Южной Азии – всего $71 при втрое меньшей доле в ВВП (3,3% против 10,4%), говорится в монографии. Авторы подчеркивают, что рассматриваемым странам нужно обеспечить еще 4,5 млрд человек доступом к базовым услугам в сфере здравоохранения. Для этого внедряют телемедицину и цифровое здравоохранение. В Индии и других странах Южной Азии набирают популярность приложения для дистанционного мониторинга здоровья, записи на прием и доставки лекарств, что особенно важно для сельских районов, отмечают авторы.