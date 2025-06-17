Эксперты предложили меры для развития человеческого капитала

Эксперты предложили меры для развития человеческого капиталаОдним из решений демографической проблемы мог бы стать поколенческий налог
Численность населения стран «мирового большинства» (БРИКС+ и их партнеры) будет расти в ближайшие десятилетия, тогда как в развитых экономиках она будет стагнировать или сокращаться, утверждают авторы доклада «Будущее мира: новая платформа глобального роста» («Ведомости» с ним ознакомились). Документ подготовил Центр межотраслевой экспертизы «Третий Рим», его научный руководитель – заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
Государства по всему миру, включая страны БРИКС+, столкнулись с тем, что традиционные меры не обеспечивают восстановление коэффициента рождаемости до уровня замещения, сообщают авторы монографии. Они отмечают, что мировое сообщество обсуждает новые подходы к решению демографической проблемы, включая «нестандартные идеи».
Медицинский программист из Amergis Брэндон Берк предложил возможное решение проблемы снижения рождаемости и старения населения, которое привели в пример авторы монографии: сделать родительство выгодной профессиональной деятельностью с отложенной доходностью. Для этого нужно ввести национальную систему межпоколенческого перераспределения – так называемый малый поколенческий налог (SGT). «С каждого работающего ребенка в возрасте от 22 до 65 лет предлагается удерживать небольшой налог (3–15%) на доход и эти средства переводить родителям, преимущественно матери, в возрасте 50– 65 лет. Размер выплат и ставки налога должны регулироваться государством по аналогии с регулированием центробанком ключевой ставки», – пояснил Берк.
Результаты диалога
Прогнозируемый среднегодовой прирост населения в Европе к 2045–2050 гг. составит -0,26%, тогда как в Африке – около +1,74%, следует из данных Международного валютного фонда. Эти процессы ведут к увеличению нагрузки на пенсионную систему, отмечают авторы. Тогда как Африка с медианным возрастом около 19 лет к 2050 г. сформирует 25% мировой рабочей силы, прогнозирует экономическая комиссия ООН для Африки.
Как живет мировое большинство
Человеческий капитал становится определяющим фактором устойчивого развития, его вклад в долгосрочный экономический рост может достигать 70% в высокоразвитых странах, говорится в докладе.
ООН для отображения уровня жизни населения разных стран формирует индекс человеческого развития (ИЧР). Он рассчитывается на основе продолжительности жизни, длительности образования и душевого дохода по паритету покупательной способности. Индекс принимает значения от 0 до 1. Очень высоким считается показатель более 0,8, однако у многих крупнейших стран «мирового большинства» он ниже. ИЧР Индии пока составляет 0,685, Китая – 0,797, Бразилии – 0,786, ЮАР – 0,741. Авторы доклада отмечают, что остается большой задел для полноценной реализации потенциала населения этих стран. При этом ИЧР России, по данным на май 2025 г., составляет 0,832. Страна находится на 64-м месте в мире, лидирует Исландия.
Вместе с тем страны «мирового большинства» активно реализуют масштабные образовательные проекты, отмечают авторы монографии. Одним из способов повышения доступности образования является использование информационно-коммуникационных технологий. При доступе к интернету цифровые платформы образования – от частных или национальных онлайн-порталов до глобальных – дают развивающимся странам шанс обеспечить знаниями миллионы людей. Африканский стартап Eneza Education создал платформу дистанционного обучения через отправку sms на мобильные телефоны без доступа к интернету, приводится пример в докладе. Платформа охватила более 10 млн учащихся в Кении, Гане, Кот-д’Ивуаре и других странах, 70% этих школьников живут в сельской местности.
Другой аспект развития человеческого капитала – здравоохранение – в странах «мирового большинства» находится на недостаточном уровне.
Например, в 2022 г. в Европе и Центральной Азии расходы на здравоохранение на душу населения составили $2852, тогда как в Южной Азии – всего $71 при втрое меньшей доле в ВВП (3,3% против 10,4%), говорится в монографии. Авторы подчеркивают, что рассматриваемым странам нужно обеспечить еще 4,5 млрд человек доступом к базовым услугам в сфере здравоохранения. Для этого внедряют телемедицину и цифровое здравоохранение. В Индии и других странах Южной Азии набирают популярность приложения для дистанционного мониторинга здоровья, записи на прием и доставки лекарств, что особенно важно для сельских районов, отмечают авторы.
Еще одним фактором развития человеческого капитала должен стать эффективный рынок труда. Для этого актуально внедрение современных подходов по управлению миграцией на справедливой основе, чтобы она не приводила к утечке мозгов. В 2020 г. миграция между странами «мирового большинства» составила 40% от мировых миграционных потоков, сообщили авторы доклада. Государства с тенденцией к снижению численности трудоспособного населения, например Россия, Китай, могут трудоустраивать мигрантов на четко определенный временной срок после обучения и стажировки в стране происхождения, считают исследователи. Научный сотрудник Исследовательского фонда «Обсервер» (ORF) Бховмик Саумья предложил в своем эссе ввести взаимное признание квалификаций (MRAs) между странами БРИКС+ в приоритетных отраслях – IT, строительстве, медицине, инженерии – для формирования единого рынка труда. По словам автора эссе, такой паспорт можно реализовать с помощью технологий блокчейна и электронной подписи, а впоследствии запустить общий портал трудовых ресурсов БРИКС+.
Проблемы стран «мирового большинства»
Во всех указанных странах «мирового большинства» существует проблема крайней бедности отдельных групп населения, особенно в сельской местности, подчеркивает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Например, в Индии более 60% – это сельское население, в Китае – 33,8%, в ЮАР – 31,8%, сообщает эксперт. Отдельно стоит Бразилия, в которой при небольшой численности сельского населения (чуть более 12%) высока доля (более 12%) живущих ниже официальной черты бедности – около 9400 руб. в месяц, рассказывает Сафонов. Эксперт считает, что в этих странах для роста ИЧР необходим устойчивый экономический рост и создание современных технологических компаний, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью и создающих высококвалифицированные рабочие места.
Среди указанных стран Индия отличается низкими показателями компонентов ИЧР, ей нужно развиваться во всех направлениях, сообщает главный эксперт центра «Третий Рим», демограф Валерий Юмагузин. Южная Африка, помимо низкой продолжительности жизни, имеет невысокий уровень дохода, отмечает Юмагузин. Китай невыгодно отличается невысокой средней продолжительностью обучения (восемь лет), что указывает на необходимость развития программ повышения квалификации и переобучения, считает Юмагузин. Он также указывает, что в России большой разброс по разным компонентам (по ВНД на душу населения страна находится высоко, а по совокупному ИЧР – на 18 позиций ниже) и есть возможность конвертировать высокие доходы в прогресс по продолжительности жизни.
В качестве меры улучшения демографии поколенческий налог вряд ли будет эффективен, так как он будет выгоден только матери, полагает Сафонов. Вместо этого нужно поддерживать обоих родителей в паре, лучше всего квартирами и бесплатным образованием. Сафонов уверен, что в России были бы эффективны сертификаты на приобретение жилья при рождении второго ребенка и на улучшение жилищных условий при рождении последующих детей. Многодетные семьи должны получить право на бесплатное профессиональное среднее и высшее образование, добавляет Сафонов.
Современные системы социального обеспечения, по сути, уже выполняют функцию публичного посредника в перераспределении ресурсов между поколениями, уверена руководитель направления аналитики и стратегических исследований центра «Третий Рим» Маргарита Рудник. Пенсионные и медицинские системы, детские пособия, меры поддержки семей с детьми – все это направлено на обеспечение достойной старости и облегчение экономического бремени родительства, считает Рудник.