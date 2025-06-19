Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

Госзаказчики почти перестали приобретать серверы Lenovo, Huawei и IBM

Но заметно увеличить закупки российского оборудования госсектору мешает высокая ключевая ставка ЦБ
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

За первые пять месяцев 2025 г. госзакупки серверов и систем хранения данных (СХД) китайских Lenovo и Huawei, японской Hitachi и американской IBM совокупно сократились в 2,6 раза – с 1,7 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. до 649 млн руб. Напротив, закупки серверного оборудования российских брендов «Аквариус», Yadro (входит в «Икс холдинг»), Depo и «Аэродиск» (входит в ГК «Аквариус») за тот же период выросли почти вдвое – с 4,07 млрд до 7,26 млрд руб. Эти данные «Ведомостям» сообщил представитель поисково-аналитической системы по управлению закупками «Тендерплан».

Система анализировала закупки, проводимые по законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ. Первый регламентирует контрактную систему в сфере закупок для госнужд, второй применяется в закупках отдельных юрлиц, включая компании с госучастием и субъекты естественных монополий. Само серверное оборудование и СХД используются в госинформсистемах, банках, критически важных объектах инфраструктуры, дата-центрах и т. д. – везде, где необходима обработка и хранение больших массивов данных, в том числе в сфере применения и разработки искусственного интеллекта.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных