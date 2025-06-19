Госзаказчики почти перестали приобретать серверы Lenovo, Huawei и IBM

За первые пять месяцев 2025 г. госзакупки серверов и систем хранения данных (СХД) китайских Lenovo и Huawei, японской Hitachi и американской IBM совокупно сократились в 2,6 раза – с 1,7 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. до 649 млн руб. Напротив, закупки серверного оборудования российских брендов «Аквариус», Yadro (входит в «Икс холдинг»), Depo и «Аэродиск» (входит в ГК «Аквариус») за тот же период выросли почти вдвое – с 4,07 млрд до 7,26 млрд руб. Эти данные «Ведомостям» сообщил представитель поисково-аналитической системы по управлению закупками «Тендерплан».