Генпрокурора просят поучаствовать в делах о налогах для экспортеров АПК

Сейчас конфликт этих норм в кодексе устранен – в тексте п. 2 прямо указано, что он не распространяется на случаи, указанные в п. 1. Однако это исключение появилось только в 2025 г. и не относится к международным перевозкам более ранних периодов, говорит председатель московской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов «Люди Дела» Борис Федосимов. По его словам, до 2024 г. практика однозначно складывалась в пользу экспортеров – и суды, и налоговая признавали за ними право не платить налог на прибыль за своих иностранных контрагентов-перевозчиков, говорит он. Закрепляло эту позицию письмо Минфина № 03-08-05/11747 от 2014 г.