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Шохин рассказал о приоритетах на позиции бизнес-омбудсмена

Его назначению предшествовала системная перестройка института уполномоченного
Ксения Котченко
После вступления в должность бизнес-омбудсмена Александр Шохин (на фото), по его словам, сохранит позицию главы РСПП
После вступления в должность бизнес-омбудсмена Александр Шохин (на фото), по его словам, сохранит позицию главы РСПП / Алексей Орлов / Ведомости

В числе первоочередных задач на новом посту – решение проблемы отложенного назначения новых чиновников на должности уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах, заявил журналистам в ходе пресс-конференции глава РСПП и новый уполномоченный по правам российских предпринимателей Александр Шохин. Он был назначен на этот пост 5 октября указом президента Владимира Путина.

Сейчас действует система «двух ключей», при которой без согласования с федеральным уполномоченным нельзя назначить регионального, напомнил Шохин. «Сейчас мы быстро, буквально с колес, даже не дожидаясь решения организационных финансовых вопросов, начнем согласовывать с губернаторами назначение уполномоченных в тех случаях, когда они "подвисли в воздухе"», – сообщил Шохин журналистам.

Необходимость менять региональные законы в этой области будет зависеть и от губернаторов, и самих уполномоченных, считает Шохин. Он также указал на то, что в ряде регионов сняты ограничения на два срока подряд для бизнес-омбудсменов, тогда как в некоторых субъектах они остались. Шохин допустил, что при вопросе унификации этой системы по стране власти будут исходить из ситуации в каждом регионе и оценки личности уполномоченных по защите прав предпринимателей.

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После вступления в новую должность Шохин, по его словам, сохранит позицию главы РСПП. «Коллеги приветствуют это назначение и считают, что соединение двух позиций президента РСПП и уполномоченного позволит лучше защищать интересы предпринимателей», – поделился Шохин.

Как будет действовать уполномоченный

Должность бизнес-омбудсмена была вакантна с 2022 г., когда истек срок полномочий Бориса Титова. Понадобилось более двух лет для того, чтобы модернизировать институт уполномоченного по защите прав предпринимателей и снять с него статус государственного органа, отметил Шохин. Он добавил, что просил и президента, и его администрацию не назначать уполномоченного, пока не будет выпущен указ о структуре, обеспечивающей его деятельность.

Сама администрация президента не может быть учредителем, от ее имени обычно в таких случаях учредителем выступает Управление делами президента, пояснил Шохин. По его словам, понадобилось несколько туров согласования. В итоге организационную, методическую, финансовую и прочую деятельность уполномоченного будет выполнять автономная некоммерческая организация – платформа по работе с обращениями предпринимателей, рассказал Шохин. Он напомнил, что структура возникла в конце 2019 г.

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На федеральном уровне будет обеспечено тесное взаимодействие ключевых бизнес-объединений: РСПП, ТПП, «Деловой России» и «Опоры России». Они должны не только остаться в составе участников обсуждения, но и продолжить активно формировать повестку дня, участвовать в обсуждении конкретных ситуаций с предпринимателями, защищая их интересы, а также обобщать практики в решении системных вопросов.

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Шохин также назвал журналистам ряд наиболее актуальных проблем российского бизнеса. В их числе – «специфические вопросы, которые связаны с силовым давлением», в том числе подтверждение сроков исковой давности по сделкам приватизации, исходя из норм Гражданского кодекса, сказал глава РСПП.

Шохин указал и на нарушения в области антикоррупционных ограничений и призвал ввести для этого понятия единое толкование. Также он отметил проблемы в сфере налогообложения, в частности, доначисление налогов по старым обязательствам, которое, по его словам, способно спровоцировать банкротства.

По налогу на сверхдоходы РСПП с весны вело обсуждения с Министерством финансов, рассказал Шохин. Бизнес-сообщество настаивает на системных, а не на точечных решениях, таких как обложение компаний горно-металлургического комплекса налогом на сверхдоходы. Важно не потерять налоговую базу в будущем, подчеркнул он. От лица бизнеса он выразил готовность обсуждать с Минфином шаги для сбалансированности бюджета, включая новые меры по повышению налогов.

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