Шохин рассказал о приоритетах на позиции бизнес-омбудсмена

Необходимость менять региональные законы в этой области будет зависеть и от губернаторов, и самих уполномоченных, считает Шохин. Он также указал на то, что в ряде регионов сняты ограничения на два срока подряд для бизнес-омбудсменов, тогда как в некоторых субъектах они остались. Шохин допустил, что при вопросе унификации этой системы по стране власти будут исходить из ситуации в каждом регионе и оценки личности уполномоченных по защите прав предпринимателей.