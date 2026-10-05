Путин назначил Шохина уполномоченным по правам бизнесменов

О том, что Шохин станет уполномоченным по правам бизнесменов, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков еще 26 мая. «Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции и свою должность президента РСПП», – сказал тогда Песков.