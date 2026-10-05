Путин назначил Шохина уполномоченным по правам бизнесменов

Путин назначил Шохина уполномоченным по правам бизнесменовПрезидент учредил автономную некоммерческую организацию
Президент Владимир Путин назначил главу РСПП Александра Шохина уполномоченным по правам предпринимателей. Указ об этом размещен на сайте публикации правовых актов. Другим своим указом президент учредил автономную некоммерческую организацию, которая будет помогать бизнес-омбудсмену в работе.
О том, что Шохин станет уполномоченным по правам бизнесменов, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков еще 26 мая. «Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции и свою должность президента РСПП», – сказал тогда Песков.
Шохину 74 года. Он окончил МГУ, доктор экономических наук. В 1990-е занимал посты министра труда, вице-премьера и министра экономики. РСПП возглавляет с 2005 г. Реформа института предполагает создание автономной некоммерческой организации вместо аппарата уполномоченного. Учредителями станут государство, РСПП, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России».
Должность бизнес-омбудсмена была вакантна с 22 июня 2022 г. До этого ее два срока подряд занимал Борис Титов. 10 июня 2026 г. Госдума приняла поправки в закон о бизнес-омбудсмене. В июне Путин подписал закон о реформе института.