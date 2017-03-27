ВЦИОМ: 55% россиян не против повышения НДФЛ, если средства пойдут на пенсии и медицину

Более половины россиян (55%) не против повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если вырученные средства направят на повышение будущей пенсии или поддержку отечественного здравоохранения, говорится в исследовании ВЦИОМа.

При этом в ситуации выбора между пенсиями и здравоохранением как возможными статьями, на которые следовало бы потратить деньги, собранные за счет повышения ставки НДФЛ, 31% опрошенных называют пенсии, 24% – здравоохранение, 35% не поддерживают ни одно из предложений.

По данным опроса «ВЦИОМ-Спутник», чувствительность к повышению налога ощущается на пороге +2%: 15% опрошенных готовы сменить работу и получать зарплату в конверте, если их заработная плата из-за повышения НДФЛ снизится на 2%. Далее чувствительность снижается и на уровне +10–12% практически перестает дифференцироваться: иными словами, повышение налога на 12% или 100% в сознании россиян уже не сильно отличается, отмечает ВЦИОМ. 38% опрошенных не стали бы искать новую работу с неофициальным заработком, каков бы ни был процент сокращения дохода, 24% затруднились с ответом.