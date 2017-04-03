Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 52,4 пункта в марте

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в марте 2017 г. составил 52,4 пункта против 52,5 пункта в феврале, говорится в исследовании аналитической компании IHS Markit.

«В марте продолжилось устойчивое расширение в российском производственном секторе. Последние данные индекса PMI позволяют предположить, что сектор внесет существенный вклад в общий экономический рост в этом году. IHS Markit в настоящее время прогнозирует рост ВВП на уровне 1,0% в 2017 г. в целом. Оптимизм производственников также достиг 22-месячного максимума. Внутренний спрос за период 2017 г. на сегодняшний день остается достаточно сильным, хотя слабый экспорт товаров все еще вызывает озабоченность», – комментирует данные исследования экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей промышленности России от исследовательской компании IHS Markit отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее замедление.