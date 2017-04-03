Fitch подтвердило и отозвало национальные рейтинги Москвы, Петербурга и ряда регионов

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило и одновременно отозвало рейтинги по национальной шкале Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских регионов, говорится в сообщении агентства.

«Рейтинги по национальной шкале отозваны, так как Fitch отозвало рейтинги по национальной шкале в России ввиду изменений в регулятивной среде для кредитных рейтинговых агентств», – отмечается в пресс-релизе.

Fitch приняло решение отозвать рейтинги всех российских компаний по национальной шкале в декабре 2016 г. На такие меры агентство пошло в связи с введением в России новой нормативно-правовой базы по кредитным рейтингам.