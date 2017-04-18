Московские чиновники отмечают продолжение успешной легализации трудовых мигрантов

В I квартале 2017 г. власти Москвы выдали иностранцам на 21% патентов на работу больше, чем в январе – марте 2016 г. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы во вторник. Всего за первые три месяца этого года Московский миграционный центр (ММЦ) выдал 85 000 патентов, а принял в режиме «одного окна» более 107 000 заявлений от желающих получить работу, это на 13% больше, чем в I квартале прошлого года.

Эта статистика свидетельствует о продолжении успешной легализации трудовых мигрантов в Москве, считает руководитель департамента Владимир Ефимов. По его словам, это стало возможным благодаря комплексу принятых в этом направлении мер и их активной реализации. В частности, в Москве установлен прозрачный порядок оформления патентов, из которого полностью исключены незаконные посредники, а информирование будущего трудового мигранта о порядке работы в Москве проводится с опережением и начинается еще до прибытия в Россию. «Москва с удовольствием принимает тех, кто готов законно работать на благо экономики города и прикладывает все усилия, чтобы процесс оформления патента для профессионалов из ближнего зарубежья был беспроблемен и понятен», – сказал Ефимов.