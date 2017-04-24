Возможные налоговые изменения с 2019 года не увеличат общую нагрузку на бизнес – Шувалов

Возможные налоговые изменения, которые должны будут вступить в силу с 2019 г., как ожидается, не увеличат общую нагрузку на бизнес, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на заседании коллегии Минэкономразвития.

«Как мы докладывали президенту (Владимиру Путину), налоговые решения – если будут новые – должны будут вступить в силу с 1 января 2019 г. Мы надеемся, что совокупная налоговая нагрузка, во всяком случае в наших предложениях, не будет больше, чем та, которую сегодня компании несут», – сказал Шувалов, пояснив, что, возможно, будет принят дополнительный маневр «для продуктов и услуг».