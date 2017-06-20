Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых бюджетных правилах

Правительство России внесло в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс России, устанавливающие новые принципы бюджетных правил, ограничивающих расходы федерального бюджета.

Соответствующее распоряжение во вторник подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Поправками, в частности, определяется, что предельный объем расходов федерального бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемого валютного курса, прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов и прогнозируемого объема расходов на обслуживание государственного долга. Базовая цена на нефть при этом устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 г. и подлежит, начиная с 2018 г., ежегодной индексации на 2%.

Такой способ определения предельных расходов ограничивает базовый уровень заимствований объемом расходов по обслуживанию долга, поясняли разработчики законопроекта.

На 2018 г. предусматривается переходный период. Так, общий объем расходов федерального бюджета не может превысить суммы доходов за вычетом нефтегазовых доходов (рассчитанных исходя из прогнозируемых цен на нефть и газ и обменного курса доллара США к рублю), самих нефтегазовых доходов, прогнозного объема расходов на обслуживание госдолга, увеличенного на 1% ВВП за 2018 г. Предполагается, что это позволит обеспечить условия для внедрения новой конструкции правил.