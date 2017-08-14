Экономика Кипра выросла на 3,6% во II квартале

Экономический рост Кипра во II квартале составил 3,6% в годовом выражении, по оценкам Cystat. Прежде всего такой результат был достигнут за счет таких секторов, как гостиничный и ресторанный бизнес, розничная и оптовая торговля, строительство, производство. В финансовом секторе темп роста оказался отрицательным.

Министр финансов Кипра Харрис Георгиадес назвал такой рост «сильным» и отметил, что экономика растет уже девятый квартал подряд. «Большие совместные усилия окупаются, оправдывают жертвы, на которые идут наши граждане, и указывают нам дорогу», - приводит его слова Cyprus Business Mail.

Рост ВВП в последнем квартале соответствует первичной оценке роста в I квартале, но затем она была снижена до 3,4%. Скорректированный с учетом сезонности темп роста во II квартале равен 3,5%. Согласно апрельским прогнозам министерства финансов, экономический рост Кипра немного ускорится с 2,8% в 2016 г. до 2,9% в 2017 г., а средний уровень безработицы снизится с 13% в 2016 г. до 11,5% в 2017 г.